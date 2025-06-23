Свыше 2 млн мальков осетровых пород выпустили в Жайык

Экология,Природа
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Выпуск провел Атырауский осетровый завод в рамках госзакупа по восполнению рыбных ресурсов на 2025 год

Фото осетрового завода

В реку Жайык (Урал) выпустили 2,1 млн мальков осетровых пород - шипа, осетра и белуги, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, цель инициативы - восстановление популяции ценных осетровых видов, находящихся под угрозой.

По данным Комитета рыбного хозяйства, всего в этом году завод планирует выпустить 5 млн мальков.

В ведении Комитета рыбного хозяйства - три государственных предприятия, в том числе Атырауский осетровый завод, который был введен в эксплуатацию в 1998 году и с тех пор не подвергался капитальному ремонту.

В рамках поручения Главы государства о проведении модернизации Атырауского осетрового завода изучен международный опыт, разрабатывается ПСД. Строительно-монтажные работы начнут в текущем году.

 

#Жайык #выпуск #мальки #осетровые

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