Свыше 2 тысяч школьников установят рекорд Гиннесса по игре в тогызкумалак

9 сентября в Алматы пройдет массовая интеллектуальная игра в тогызкумалак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В масштабном мероприятии, которое пройдет в парке имени первого президента РК в 10:00, примут участие свыше 2 тысяч школьников. Они будут соревноваться для фиксации достижения в Книге рекордов Гиннесса Казахстана.

Тогызкумалак – казахская национальная игра, направленная на развитие логического мышления. В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.

А с 21 по 24 сентября в центре настольного тенниса ADD в Алматы состоится чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17) по рапиду и блицу. В турнире примут участие более 150 игроков.