Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год

В 2024 году привлечено к ответственности более 55 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что из 55 тыс. к ответственности привлечено за нарушение границы 324 иностранца, за попытку нарушения границы – 383 иностранца.

Предотвращен 15 041 факт незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

- наркотических средств – 451 факт (свыше 2 тонн 300 кг);

- оружия, боеприпасов – 886 фактов;

- религиозной литературы – 455 фактов (24 087 зкз.);

- ГСМ – 5 283 факта на общую сумму свыше 160 млн тенге;

- товаров народного потребления – 6 086 фактов на общую сумму более 70 млрд тенге;

- валюты – 1 880 фактов на общую сумму свыше 19 млрд тенге.

Пресечено 390 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

- плавательных средств – 196 ед.;

- орудий браконьерского лова – 536 км сетей;

- рыбы осетровых видов – 1 994 (11 379 кг);

- рыбы частиковых видов – 87 814 (98 296 кг);

- тюленей – 117.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 4,6 млрд тенге.

Материалы по всем фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

