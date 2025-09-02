В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК в период с 11 июля по 12 августа провел массовый опрос населения. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Согласно данным социологического замера, среди респондентов отмечается высокий уровень общественного доверия институту президента.

Глава государства неизменно занимает лидирующую позицию в рейтинге – Президенту Токаеву доверяют 82,4% граждан.

Больше всех Главе государства доверяет молодежь в возрасте 18-29 лет (90,3%). Следом идут возрастные группы 30-45 лет (82,4%), 46-60 лет (78,6%) и 61+ (77,8%). Сельское население чуть больше доверяет Президенту, чем городское (84,9 и 80,9% соответственно). При этом рейтинг доверия фактически на одном уровне у респондентов с различным уровнем дохода и степени занятости.

Также анализ полученных данных демонстрирует, что в наибольшей степени Главе государства доверяют работники сферы образования (89,6%) и здравоохранения (84,5%), госслужащие (87,1%), сотрудники силовых органов (96,9%), представители аграрного сектора (86,2%), науки (85,7%), культуры и искусства (85,9%).

Таким образом, результаты социологического исследования демонстрируют устойчиво высокий уровень доверия общества Главе государства, что подчеркивает эффективность проводимой государственной политики в глазах граждан, заключили в КИСИ.