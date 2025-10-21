Свыше 95% казахстанцев считают межэтнические отношения стабильными – соцопрос

В 2025 году отмечается высокий уровень общественного доверия к государственной политике в этой сфере

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

МКИ продолжает системную работу по укреплению общественного согласия, гражданского единства и развитию межэтнических отношений. Сегодня в мире и согласии в стране проживают представители более ста этносов, объединенные общей целью построения Справедливого Казахстана – государства равных возможностей и устойчивого развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Выстроена эффективная система реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия – от центральных институтов до региональных ассамблей.

Проводятся регулярные исследования и мониторинговые выезды в регионы, направленные на анализ состояния межэтнических отношений и выработку практических рекомендаций.

В 2025 году отмечается высокий уровень общественного доверия к государственной политике в этой сфере – свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными.

С апреля 2022 года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задачей которого является подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик.

Также создана Республиканская информационно-разъяснительная группа в межэтнической сфере. Сегодня по всей стране действуют 80 информационно-разъяснительных групп.

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана сегодня объединены более 1000 этнокультурных объединений и 4000 общественных структур, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек. Действуют «Ақсақалдар кеңесі» и «Советы матерей», активно вовлекающие граждан в общественную жизнь, реализуются проекты «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», «Адал азамат» и «Салауатты сана», направленные на укрепление семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Впервые в 2025 году созданы районные ассамблеи в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу.

Молодежное крыло «Ассамблея жастары» объединяет более 10 тысяч молодежи и реализует инициативы по развитию межкультурного диалога, включая проекты «Жаңа толқын», «Школа лидеров АНК» и «50 юных лидеров». В вузах страны действует Студенческая Ассамблея, объединяющая студентов разных этносов для продвижения политики межэтнического согласия и гражданской идентичности, а также содействие развитию волонтерства и этномедиации на местах.

На местах функционируют 32 Дома дружбы, в 2025 году начато строительство новых объектов в Кызылординской, Атырауской и Абайской областях.

Развиваются центры благотворительности «Жомарт жан», спортивная платформа «Жеңіс бірлікте» и проект «Елтану».

В текущем году меценатами центра «Жомарт жан» оказана помощь 35 тысячам граждан на 305 млн тенге.

В целях развития науки и образования, а также исследовательской деятельности действуют 42 кафедры Ассамблеи в вузах, Научно-экспертный совет, объединяющий 360 экспертов, и Клуб молодых ученых.

В стране издаются более 50 газет и журналов на 11 языках народов, населяющих нашу страну. Впервые в Казахстане в 14 университетах введён курс «Этнополитическая грамотность». Клуб журналистов Ассамблеи народа Казахстана, объединяет около 500 журналистов ведущих СМИ и представителей медиа.

Создана Ассоциация творческих коллективов Ассамблеи, в которую входят более 170 ансамблей, реализуется Календарь культурных событий, работают 4 этнокультурных театра.

В 2023 году учреждены премии за достижения в области литературы, журналистики, культуры и искусства. Утвержден порядок награждения орденом «Ел бірлігі» - за вклад в укрепление общенационального единства.

Казахстанский опыт межэтнического согласия получил признание на международной арене. При Ассамблее действуют Центр народной дипломатии и Корпус послов дружбы, представляющие казахстанскую модель мира за рубежом. Организация «Ассамблея жастары» вошла в международные молодежные структуры ЮНЕСКО и Совета Европы и представила свои инициативы в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Уникальная казахстанская модель общественного согласия и единства, основанная на принципах взаимного уважения, мультикультурализма и толерантности, стала одним из ключевых факторов стабильности и устойчивого развития государства.

Одним из знаковых событий этого года является – 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. В рамках юбилея проведены более 10 тысяч социально значимых мероприятий, в которых приняло участие более миллиона человек.

