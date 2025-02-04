Свыше тысячи случаев кражи скота зарегистрировано за год

Об этом сообщил на брифинге начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Озвученная цифра составляет примерно 3% от общего числа краж, и стоит отметить, что за прошлый год количество преступлений, связанных со скотокрадством, снизилось на 30,5%, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Скотокрадство – это серьезное преступление, которое наносит значительный ущерб владельцам, особенно в сельской местности, где скот является основным источником дохода. Больше половины фактов кражи скота совершено с вольного выпаса – 752 из 1 026. Полицией задержаны 89 преступных групп в составе 572 скотокрадов. Найдено и возвращено законным владельцам свыше 4,5 тысячи голов», – информировал Шынгыс Алекешев.

Рассказал официальный представитель МВД и о том, какая работа проводится по противодействию данному виду преступлений. Министерство внутренних дел совместно с другими госорганами постоянно принимает законодательные, организационные и практические меры. Один из таких шагов – запрет на бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных. Соответствующие правила разработаны с учетом особенностей каждого региона, а за их нарушение установлена административная ответственность. В 2024-м было выявлено более 38,5 тыс. подобных нарушений.

Также за кражу скота введена отдельная статья в Уголовном кодексе, предусматривающая максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Ужесточены наказания за повторные кражи и проникновение в помещение: такие преступления переводят в категорию тяжких, что исключает возможность примирения с потерпевшими.

Для более эффективных результатов МВД активно сотрудничает с Минис­терством сельского хозяйства. Создан совместный приказ «О взаимодействии ОВД и ветеринарного контроля МСХ по противодействию кражам скота».

«Регулярное проведение оперативно-профилактических мероприятий совместно с полицейскими, сотрудниками ветеринарного контроля и представителями местных исполнительных органов – один из действенных методов профилактики скотокрадства. В прошлом году было проведено два ОПМ «Скотокрад» республиканского уровня и 76 мероприятий регионального масштаба», – сообщил Шынгыс Алекешев.

В области Абай задержана преступная группа из четырех скотокрадов, совершившая кражи более 50 лошадей, пасущихся в степях. Похожий случай произошел и в Акмолинской области, где была задержана группа из двух человек, похитившая 46 лошадей. А в Павлодарской области преступная группа из шести скотокрадов украла более 25 лошадей. Преступники действовали сообща, передвигались на мотовездеходах, перегоняли скот на дальние расстояния.

За январь 2025 года по стране зарегистрировано 69 фактов скотокрадства. Полицейским по горячим следам удалось задержать 53 подозреваемых и разоблачить 10 преступных групп. Из похищенных 450 голов скота владельцам возвращено 134.

«МВД рекомендует не оставлять животных без присмотра, использовать современные методы контроля посредством установки GPS-трекеров, обязательно таврировать, бирковать, чипировать скот», – рекомендовал официальный представитель ведомства.

В целом благодаря постоянно принимаемым комплексным мерам за последние пять лет удалось добиться снижения фактов скотокрадства на 64%.