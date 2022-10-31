Сын бескрайних степей – Нуртуган

В Аральске, в районном Доме культуры прошел республиканский конкурс жырау и термеши, посвященный 135-летию легендарного жырау Нуртугана Кенжегулулы.

На первом этапе состязания участники исполнили толгау Нуртугана Кенжегулулы, на втором – звучали поэтические эпосы на свободную тему. Мастерство одиннадцати участников оценивало жюри в составе обладателя ордена «Құрмет» Шолпан Беимбетовой, директора аральского районного центра культуры Айны Туяковой, руководителя творческого кружка «Дәріқұл жырау» Ганибека Омирзакова.

По итогам выступлений Гран-при вручили Али Кенесу из Аральского района Кызылординской области. Приз за первое место присужден Омирзаку Жанболату из соседнего Казалинского района, за второе – Абдурахману Естайулы из Актобе и кызылординцу Турару Айдосу, за третье – актюбинцу Гани Кайроллаеву.

Нуртуган Кенжегулулы, который родился в 1887 году в местечке Мырзабас в Приаралье, личность легендарная в казахской культуре. Дед Нуртугана Еспембет был акыном-импровизатором, отец Кенжегул – мастером игры на домбре, а мать Айсулу – знатоком родословных, она составляла шежире. Нуртуган был образованным человеком, вначале учился у аульного муллы, затем в медресе у муллы Мухаммеди. Его первая эпическая поэма «Едиге» была написана в 1910 году.

В дореволюционные времена он создал свою школу традиционной поэзии в местных краях. Написанные им эпические поэмы «Маулимнияз – Едиге», «Орак – Мамай», «Карасай – Кази», «Кобыланды» и другие стали достоянием казахской культуры.

– Аральская земля – родина десятков известных акынов, мастеров казахской поэзии, виртуозов ораторского и музыкального искусства, – отмечает заместитель акима Аральского района Кете-Толеби Бержанов. – Среди них и Нуртуган Кенжегулулы. И основная цель таких мероприятий, как прошедший с участием исполнителей из других регионов конкурс, – передать потомкам искусство Нуртугана Кенжегул­улы, рассказать о его значительном культурном наследии.