Та самая колыбель

Легкий язык, житейские сюжеты, узнаваемые, а оттого родные герои – я прочитала «Коктерекский базар». Сборник рассказов Нургали Ораза вышел в свет на русском. На языке Пушкина герои книги заговорили благодаря талантливому литературному переводчику, педагогу, филологу Майре Айжарыковой. Ей удалось передать очарование оригинала, не утяжеляя текст сложными конст­рукциями. А пишущие люди знают, сколько труда стоит за тем, чтобы на выходе получился комфортный для чтения текст.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Коктерекский базар» – книга для детства и юношества, как писали раньше на обложках книг. Но придется по душе читателям любого возраста, всем тем, кто ищет светлые, добрые и жизнеутверждаю­щие тексты. А для тех, кто хочет побывать в настоящем ауле, той самой золотой колыбели нации, почувствовать его атмосферу – это настоящая находка.

Это простые рассказы, и, на первый взгляд, в них речь идет лишь о буднях аульной жизни. Но за незатейливой фабулой спрятан глубокий смысл, и читая о мирных днях в обычном ауле, словно в калейдоскопе видишь важное – ту самую самобытность народа, которая ярче всего, как правило, выражается в местности сельской. Автор не делает специальных акцентов, но незримо и явственно ты осязаешь запах яблок из горного сада, видишь звезды в ночном небе, идешь по дороге в степи, не боясь волков, отдыхая попутно в тени карагачей. То есть эффект присутствия достигнут и без навороченных очков и приборов: ты переносишься в аул, вспоминая при этом, конечно, аул своего детства.

А эти воспоминания у каждого свои. Для кого-то это печь, согревающая теплом в морозные дни и ночи, для другого – урюк на заднем дворе, для меня – деревянный топчан, на котором сидят бабушка, дедушка и прабабушка в белоснежном кимешеке. Это горячие лепешки – комбеш нан, которые ранним утром пекла бабушка, это дед, идущий на сенокос, это кипенно-белые платки прабабушки, которые она стирает сама в отдельном тазу, это молитвы стариков, когда они одними губами обращаются к Всевышнему, прося у него блага для своих детей и внуков.

А еще это летний вечер, когда двор полит и прямо на земле постелена кошма. Вокруг стола – два десятка детей всех возрастов, сноха несет самовар, а бабушка разламывает хлеб руками. И пос­ле ужина будет весело, мы будем стелить постель, каждый себе, носить корпешки из дома, толкаться, смеяться, бабушка прикрикнет, мы притихнем на минуту и снова будем баловаться. А ночью, гляда на звезды, которые, кажется, можно тронуть рукой, настолько они большие и близкие, уснем под ворчание прабабушки. Это мы снова попросили ее рассказать о том, как ей жилось, когда она была дочерью бая.

...Самая важная оценка всегда от читателя, для которого книга и писалась. Поэтому, прочитав сама, я предложила ее своему сыну-третье­класснику. Книжки он, конечно, читает, но книголюбом назвать его нельзя. К моей радости первые три рассказа он прочел залпом, с утра. Хмыкнул: «А интересно, мам» и, положив закладку, продолжил чтение вечером.

Рассказ «Глобус» понравился ему больше других, может, потому что там тоже про третий класс. В общем, в итоге пришлось купить глобус: хотя карта мира давно висит над его столом, но мой ученик захотел глобус. Настолько проникновенно в рассказе написано про планеты, землю, про нас всех.

Сборник «Коктерекский базар» небольшой, в нем всего десяток рассказов. Но, как показал опыт и время, книга ценная. Ведь мне удалось привить сыну очень нужное качество – интерес к чтению.

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