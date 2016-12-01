​Та заводская проходная...

Многие из выпускников училища, приехавших на учебу из Казахстана, добились больших успехов в жизни. Среди них – будущий Президент Казахстана, председатель Верховного суда, депутаты Мажилиса Парламента, областных маслихатов, директора крупных предприятий, известные ученые, лауреаты Госпремии, передовики производства. Все мы почти сразу познакомились с Нурсултаном Назарбаевым, который располагал к себе доброй улыбкой, готовностью помочь и поддержать, ведь адаптироваться вдали от дома было непросто. Лидерские качества в нем проявлялись уже тогда, не случайно именно его избрали старостой. Будущий Президент хорошо учился, занимался борьбой, играл на домбре, исполнял народные песни. На вечерах отдыха с упоением рассказывал украинцам о родном Казахстане.

Во время обучения в училище мы часто вечерами собирались в его комнате общежития, пели, шутили, вспоминали родные края. Безусловно, душой и заводилой таких вечеров был Нурсултан Назарбаев. Как-то в конце импровизированного вечера он высказал свое мнение о необходимости иметь в составе комитета комсомола училища своего представителя. Все мы единодушно поддержали его предложение. Думаю, ни у кого из нас не возникло сомнения в том, что только Нурсултан сможет достойно представлять наши интересы в этом комитете. И мы не ошиблись. В скором времени он стал не только активным членом комитета комсомола училища, но и заметно улучшил его деятельность, внося новые идеи и предложения.

Нурсултан организовывал прекрасные вечера отдыха, которые сближали казахскую и украинскую молодежь. Призывал и собственным примером побуждал нас активно заниматься спортом, художественной самодеятельностью, обогащаться европейской культурой. Через многие годы мы поняли: Нурсултан хотел, чтобы мы, казахи, не только приобрели рабочие профессии металлурга, но стали бы физически крепкими и духовно обогащенными.

Для нас Нурсултан Назарбаев был серьезным и отзывчивым, вежливым, справедливым и откровенным. Пользовался большим авторитетом среди молодежи училища, его уважали преподаватели, отмечая лидерские качества и незау­рядные способности. Помню, в канун Нового, 1959 года группа казахстанских ребят попала в крупный переплет. Во время празднования один из наших парней подрался с украинскими ребятами. На помощь и тому, и другому бросились товарищи, завязалась массовая драка… В ходе разбирательства казахских парней посчитали зачинщиками и забрали в милицию. Ночь они провели в отделении. А наутро им сообщили, что всех отчислят из училища и отправят домой. Вероятность именно такого исхода была очень большой. И тогда всех выручил Нурсултан Назарбаев, обратившись к руководству милиции. Подняв руку, он сказал, что так же, как и пальцы на руках разные, так и мы все разные. И не все заслуживают наказания за случившийся инцидент. Он заставил зачинщика драки при всех извиниться и попросил украинцев не настаивать на отчислении из училища. Своим даром убеждения, умением говорить он смог снизить накал страстей, сгладить инцидент, и в конце концов все разрешилось благополучно. Тогда Нурсултан Назарбаев в полной мере проявил не только лидерские качества, но и дип­ломатический талант, умение разрешать конфликты, искать и находить компромисс. Мы все были благодарны ему за это.

А вот еще один эпизод, который добавляет штрихи к порт­рету нашего друга молодости. Он связан с гастролями талант­ливой казахской певицы Бибигуль Тулегеновой в Днеп­родзержинске. Украинским зрителям молодая певица была мало известна и вряд ли могла собрать полный зал. Мы, казахстанцы, были единственными почитателями ее таланта во всем этом украинском городе. Хорошенько все обсудив, ребята решили всеми силами и возможностями поддержать свою землячку, и заводилой вновь оказался восемнадцатилетний Нурсултан Назарбаев. По его инициативе мы написали и расклеили по всему заводу и городу объявления о концерте яркой звезды казахской эстрады, которая прекрасно исполняет и казахские, и украинские, и русские песни. В итоге Дворец металлургов был переполнен. Гастроли Бибигуль Тулегеновой имели огромный успех. В конце выс­тупления Нурсултан вышел на сцену и вручил певице огромный букет цветов, который парни из Казахстана купили в складчину. Думаю, что народная артистка Бибигуль Тулегенова помнит этот яркий факт своей биографии.

В начале июня 1959 года Нурсултан Назарбаев объявил нам о том, что комитет комсомола училища в ближайшее воскресенье организует поездку на теплоходе в зону отдыха, расположенную на левом берегу Днепра. Это сообщение нас очень обрадовало. Понятно, что инициатива исходила от Нурсултана. Спустившись с теплохода, мы оказались в прекрасном месте: песчаный берег реки, окаймленный пойменными лесами с лужайками, усыпанными цветами. Стояла теплая погода. На небе ни одной тучки, и солнце ярко сияло, озаряя и согревая нас своими лучами. В лесу щебетали многочисленные птицы, а Днепр тихим шелестом волн нежно ласкал песчаный берег, призывая нас окунуться в свои теплые воды. Такое умиротворение в природе располагало к общению. Мы провели прекрасный день. Были мелодичные и чуть грустные украинские народные песни. Звучали казахские пес­ни в исполнении Нурсултана Назарбаева, Максута Нарикбаева, Кабидуллы Сарекенова. Мне казалось, даже седой Днепр притих, впервые слушая незнакомые ему мелодии. Мы все были очень благодарны Нурсултану за прекрасный, незабываемый отдых на берегу украинской реки.

Мне часто задают вопрос, встречаемся ли мы, выпускники Днепродзержинского технического училища металлургов с Президентом Нурсултаном Назарбаевым? Да, встречаемся, пусть и не так часто, как хотелось бы. К примеру, в 2000 году, когда Днепродзержинск отмечал 250-летие, городские власти пригласили Президента Казахстана на праздничные торжества. В стенах родного профтех­училища был открыт бюст Н. Назарбаева. На парте, за которой он сидел, появилась памятная табличка, удостоверяющая, что за ней «учился в 1958–1960 годах Нурсултан Назарбаев». Его встретили любимые учителя, вручили своему бывшему ученику увеличенную копию «билета учащегося № 1672». За парты сели и те, кто когда-то вместе с Назарбаевым учились в Днепродзержин­ске: председатель Верховного суда республики М. Нарикбаев, председатель правления «Казхром» С. Ибрагимов, председатель налогового комитета Астаны К. Сарекенов. Я в то время работал проректором Международного Казахско-Турецкого университета имени Х. Яссави. Нас, своих старых товарищей, Президент пригласил с собой на праздник города.

На встрече с рабочими завода и жителями Днепродзержинска Глава Казахстана сказал: «Прошло много лет, но я ярко помню тот период, когда мы с группой молодых земляков осваивали здесь металлургические специальности для последующей работы на Казахстанской Магнитке. Наша учеба, первые учителя, наши выходные дни на Днепре – все остается в нашей памяти. Из тех, кто учился в Днепродзержинском техническом училище, многие потом работали на металлургических заводах Казахстана. Я их встречаю во всех областях. Они и сегодня остаются моими большими друзьями. Среди них есть те, кто добился успехов на государственной службе, в науке, бизнесе. Учеба в училище, работа закалили наши характеры, стали прочным фундаментом при определении жизненной позиции. Фактически тогда начался и мой жизненный путь, трудовая биография».

Да, нам посчастливилось учиться вместе с будущим Президентом, ставшим всемирно известной личностью. И мы благодарны судьбе за то, что на нашем пути встретился такой замечательный человек и выдающийся политик, как Нурсултан Назарбаев.