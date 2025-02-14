Так что же к нам летит?

Общество
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Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

В Сети гуляет информация о возможном столкновении Земли с астероидом

фото из архива "КП"

В многочисленных сообщениях говорится о том, что в июне прошлого года американскими исследователями в космосе был обнаружен объект, который обозначен как астероид 2024 YR4. Изначально он не вызывал опасений, однако, по данным NASA, вероятность столкновения астероида с Землей была увеличена до 2,3%, в то время как еще в декабре она оценивалась в 1,3%.

Ожидается, что он может оказаться в опасной близости к Земле в декабре 2032 года. Согласно данным астрономов, диаметр астероида варьи­руется от 40 до 90 мет­ров, что сопоставимо с размерами футбольного поля. Его уже сравнивают со знаменитым Тунгусским метеоритом, который упал в Сибири в 1908 году и имел диаметр приблизительно 75 метров. По разным оценкам, мощность взрыва тогда составила от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.

Не случайно недавно астероид 2024 YR4 возглавил списки космичес­ких угроз в США и Европе – он был оценен в три балла по 10-балльной шкале опасности Торино. Было рассчитано – в случае столкновения с Землей выделится энергия в восемь мегатонн, что значительно превышает мощность атомного взрыва в Хиросиме.

В то же время ученые призывают не поддаваться панике, поскольку размеры объекта вряд ли вызовут глобальные разрушения. Да и вероятные мес­та его падения – это океаны, Тихий и Атлантический, Аравийское море. Кроме того, продолжаются наблюдения, и с получением новых данных вероятность столкновения может быть пересмотрена.

Как рассказывали мне сотрудники Астрофизического института им. В. Фесенкова, «космическая мелочевка» в виде метеоритного дождя падает на нашу планету каждый день, причем в сумме за сутки масса этих «небесных осадков» составляет свыше 100 тонн! В основном это мелкие метеориты, большинство которых сгорает в атмосфере, не долетая до поверхности Земли.

Более крупные падают значительно реже. Например, метеоритные тела размером от 1 м до 30 м – с частотой раз в несколько месяцев, более 30 м – примерно раз в 300 лет. А вот столкновение с космическим телом еще крупнее грозит глобальной катастрофой, способной уничтожить цивилизацию.

И подобное на Земле уже случалось – на полуострове Юкатан находится самый большой на Земле метеоритный кратер Чиксулуб диаметром 180 км. Ученые предполагают, что кратер образовался примерно 65 млн лет назад. Астероид, который тогда врезался в Землю, был диаметром порядка 10 км, для планеты это имело катастрофические последствия – наступила так называемая ядерная зима, что, в свою очередь, привело к гибели динозавров.

Как считает ведущий научный специалист Астрофизического института, заведующий сектором наблюдений искусственных спутников земли и информационных систем Александр Серебрянский, проблему защиты Земли можно было бы разделить на три составляю­щие: обнаружение опас­ных объектов, определение степени их угрозы и методов противодействия космической опасности.

Надо сказать, что методов защиты от астероидов предложено множество. Например, установка на опасном объек­те космических двигателей, которые сдвинули бы его с опасной для Земли траектории. А еще предлагают, «отловив» астероид, отбуксировать его на окололунную орбиту. Или «покрасить» объект в белый цвет, чтобы вызвать эффект Ярковского, то есть появление слабого реактивного импульса за счет теплового излучения от нагревающейся днем и остывающей ночью поверхности астероида.

Увы, практически все эти предложения пока что на уровне теории, а защита нужна уже сегодня: по разным оценкам, на околоземной орбите находится свыше 700 тыс. спутников и их фрагментов.

– Если астероид влетит в пояс наших геостационаров, то это тоже может иметь для землян серьезные пос­ледствия. Ведь мы очень зависим от спутников – это и связь, телефонная и Интернет, и множество других аспектов, от которых зависит существование нашей цивилизации, – поясняет Александр Серебрянский. – Даже небольшой метеорит, как челябинский, который упал на город в феврале 2013 года, может вызвать техногенную катастрофу, если упадет в районе атомной электростанции или захоронения химических или ядерных отходов.

Вспоминая челябинский метеорит, который упал на Землю в феврале 2013 года, стоит напомнить, что он был обнаружен только за два часа до входа в атмосферу, причем заметил его американский спутник контроля ядерных взрывов. Дело в том, что этот метеорит летел со стороны Солнца, поэтому был невидим для наблюдателей.

В общем, угроза, исходящая от астероидов, вполне реальна, поэтому во всех обсерваториях мира постоянно ведутся наблюдения за ближним и дальним космосом. Это дало возможность составить подробную карту орбит потенциально опасных для Земли небесных тел с подробной их классификацией. Понятно, что человечество должно объединиться, чтобы найти эффективный способ защиты от космической угрозы. И шаги в этом направлении делаются.

В 2022 году в ходе миссии DART (англ. Double Asteroid Redirection Test – «испытания перенаправления двойного астероида») впервые в истории специально направленный космический аппарат столкнулся с астероидом, тем самым изменив его орбиту. Этот проект был выполнен лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса и несколькими центрами НАСА.

Так что, хочется надеяться, что пути к спасению все-таки будут найдены.

#столкновение #земля #космос #астероид

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