Продолжается обучение в V потоке Школы аналитики. В рамках четвёртой недели программы участники сосредоточились на вопросах реализации государственной политики, оценке её эффективности, а также роли аналитики, данных и цифровых инструментов в принятии управленческих решений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Первым лектором дня выступил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. В своём выступлении он подробно остановился на практическом опыте внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в группе Фонда, подчеркнув, что ИИ становится не вспомогательным инструментом, а полноценным элементом системы управления.

«Сегодня мы вступаем в этап, когда искусственный интеллект становится участником управленческих процессов. Для группы «Самрук-Қазына» это выражается не в экспериментальных проектах, а в конкретных результатах, повышении эффективности производства, прозрачности закупок и качестве управленческих решений. Наша задача встроить ИИ в ключевые процессы таким образом, чтобы он усиливал ответственность, предсказуемость и результативность управления», - отметил Нурлан Жакупов.

Продолжая тему реализации политики на практике, директор Департамента эффективного управления и местного развития ПРООН в Казахстане Айнур Баймырза представила подходы evidence-based policy и акцентировала внимание на разрывах между данными и управленческими решениями, особенно на региональном уровне.

«Данные и аналитика не работают автоматически. Если они не встроены в политический цикл и культуру подотчётности, они перестают влиять на выбор решений. Evidence-based policy, это не единые рецепты, а единая логика работы с разными данными и локальными контекстами», - подчеркнула Айнур Баймырза.

Отдельный блок был посвящён современным социологическим исследованиям и применению искусственного интеллекта в аналитике. Социолог, научный руководитель Kazakhstan Sociology Lab Дмитрий Серебренников отметил, что ИИ открывает новые возможности для анализа социальных процессов, но одновременно требует критического и методологически выверенного подхода.

«Искусственный интеллект способен расширить инструментарий социологических исследований, однако он не заменяет понимание социальной реальности. Задача аналитика не подменять анализ алгоритмами, а использовать ИИ осмысленно, понимая его ограничения и возможные искажения», - отметил Дмитрий Серебренников.

Завершающим акцентом программы дня стала лекция заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Алуа Жолдыбалиной, посвящённая современным аналитическим документам и стратегиям их подготовки.

«Хорошая аналитическая записка, это не объём и не количество терминов. Это ясная логика, чёткая структура и понимание того, для кого и зачем готовится документ. Аналитика должна помогать принимать решения, а не усложнять их», - подчеркнула Алуа Жолдыбалина.

Школа аналитики продолжает формировать профессиональное сообщество специалистов, способных сочетать аналитическое мышление, данные и современные инструменты для повышения эффективности государственного управления и реализации государственной политики.