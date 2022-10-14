Секрет молодости есть!

Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казах­стане. Энергичная и жизнерадостная женщина недавно

отметила 77-летие.

Практически с рождения каждый из нас усваивает простую истину «движение – жизнь». Все больше появляется новых методик развития мышечного корсета, похудения, видов гимнастики. Как говорится, спрос рождает предложение.

Желающие скинуть лишние килограммы выбирают фитнес-прог­раммы или прыжки на батутах, приобретают абонементы на стрейт­чинг или пилатес. Тренажерные залы зазывают любителей покачать железо и обещают красивое тело к лету. Но прежде чем приступить к занятиям, профессиональный тренер обязательно выяснит, какая тренировка пойдет вам на пользу, а какая может и навредить.

Хоть возраст у прекрасных дам спрашивать неприлично, но своих паспорт­ных данных Тамара Алексеевна не стесняется. На ее тренировках семейчанки забывают о возрасте и болезнях.

О позвоночнике и болезнях спины Тамара Амельченко знает все. И не по книгам, тренингам и видеороликам. В 25 лет она попала в автокатастрофу. Все, кто был с ней в машине, погибли, а ей суждено было остаться в живых. Больше месяца в коме. Неутешительный диагноз врачей – жить будет, но в инвалидном кресле. Перелом позвоночника в четырех местах стал причиной неподвижности.

Но такое положение дел совсем не устраивало нашу героиню. И уже через месяц после выписки из больницы она вместе с братом отправилась в Москву к знаменитому цирковому атлету Валентину Дикулю. Тогда он был известен на весь Советский Союз как воздушный гимнаст, получивший тяжелую травму позвоночника во время выступления. Доктора тогда поставили крест на его карьере. Но он не сдался и разработал собственную методику реабилитации для людей с тяжелыми травмами позвоночника.

Метод сработал, он помог артис­ту не только вернуться на цирковую арену, но и помочь людям встать с инвалидного кресла. Методика знаменитости не состояла в приеме пилюль и покое, а наоборот, требовались ежедневные изнурительные тренировки и вера в себя. И… молодая женщина встала на ноги, смогла ходить и заниматься спортом. Именно тогда Валентин Дикуль и посоветовал ей заниматься йогой.

– Йога стала для меня спасением от боли и осложнений. Казалось бы, такая тяжелая травма, как моя, не может пройти бесследно, но я доказала, что о ней можно забыть. Занимаюсь йогой 42 года и ни разу за это время не обращалась в больницу с проблемой позвоночника. Напротив, сейчас некоторые невропатологи отправляют своих пациен­тов ко мне. Есть единомышленницы, которые занимаются у меня годами, и они тоже забыли про свои амбулаторные карты и аптечные рецепты. Когда мне было за 60, я думала, что уйду из спорта в 70 лет. Сейчас мне 77, теперь планирую работать инструктором минимум до 80. А там посмотрим! – поделилась Тамара Амельченко.

А вот еще одно достижение

Тамары Алексеевны: после 40 лет она выросла на шесть сантиметров. Все дело в том, что с возрастом человек может потерять от трех до десяти сантиметров своего роста. Процесс начинается после 40 лет и завершается к 70–80 годам. А Тамара Алексеевна, наоборот, занимаясь регулярно йогой, смогла вырасти со 168 до 174 сантиметров. По ее словам, в каждом организме есть межпозвоночный резерв, и если его грамотно использовать, регулярно занимаясь, то вполне можно повернуть время вспять.

Но не только спорт стал для нее делом всей жизни. Ко всему прочему она наша коллега – журналист. В июле 1980 года с семьей из Рязани переехала в Семипалатинск – на родину мужа. После редакторского факультета высшей партийной школы ее командировали в наш город. Она стала редактором жанасемейской районной газеты «Огни Прииртышья» и работала в ней до последнего выпуска, который вышел в 1996 году. В эти же годы правила статьи в спортивной газете «Елимай-пресс».

Вычитывая сверстанные полосы, она никогда не забывала о тренировках. За шесть месяцев жизни в Семипалатинске узнала все о спортивных залах города. И в один прекрасный день, глядя на ее достижения и целеустремленность, женщине предложили набрать собственную группу по бодибилдингу и стать профессио­нальным тренером. На что она с радостью согласилась. Тамара Амельченко вела разные направления: женский и мужской бодибилдинг, калланетика, шейпинг. Йоги тогда не было в программе спортзалов, так как она была запрещена. Но Тамара Алексеевна верила, что рано или поздно йога станет одним из самых популярных направлений в спортивных клубах. И не ошиблась.

Сейчас Тамара Амельченко преподает хатха-йогу и пилатес. Именно через них оздоравливаются тело и дух, улучшается кровообращение, повышается мышечный тонус. В ее практике были случаи, когда на занятия приходили люди с межпозвоночными грыжами и протрузиями, а после регулярных занятий уходили летящей походкой и, самое главное, продолжали занятия.

– Какое бы направление человек для себя ни выбрал, с первых занятий невозможно проявить чудо пластики и скрутить себя в «позу пера павлина» или «короля танцев», удерживая при этом баланс. Во всем нужны мера и терпение. Если вы решили заняться йогой или каким-то видом спорта, важно выбрать хорошего инструктора. Как это сделать? Добросовестный тренер всегда сначала спросит вас о болезнях, болях, индивидуальных особенностях организма, – рассказывает Тамара Алексеевна. – Во-вторых, если вы увидели первые ростки, первые ощутимые результаты тренировок, старайтесь продолжить их и вырастить свое древо здоровья, – говорит Тамара Алексеевна.

Она активный пользователь социальных сетей. То и дело на ее странице появляются фотографии с тренировок, с отдыха или просто в домашней обстановке.

А секрет ее молодости очень прост: нужно быть активным и оптимистичным.