Танец жизни и природы: артисты из Кореи выступили в Астане

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Поддержку гастролям оказал Корейский культурный центр Посольства Республики Корея. Этот уникальный спектакль поразил зрителей своими яркими и инстинктивными движениями, отражающими жизненную силу дикой природы.

По информации пресс-службы театра «Астана Опера», постановка «Джунгли» основана на исследовании атипичных движений, разработанными художественным руководителем Национальной компании современного танца Кимом Сонëном.

В результате, на сцене зрители увидели хореографическое полотно, в котором сосуществуют создание и разрушение, скрытое и явное, неподвижность и движение, расслабление и напряжение – всё это воссоздало атмосферу джунглей, так похожую на нашу повседневную жизнь.

Начало представления было медленным и мистическим, постепенно переходя к разнообразным танцевальным композициям с увеличением скорости и масштаба действия.

Сцена, превращенная в джунгли, поражала своей красотой: свет проникал сквозь большие деревья, тела артистов двигались под острыми лучами солнца и были окутаны мягким туманом.

Особое внимание привлекали непревзойденные движения танцовщиков, которые соревновались, показывая уникальные способности своих тел. Их движения были не просто акробатическими, а настоящими произведениями искусства, которые заставляли задуматься о весе и глубине нашего существования. Кан Сонрён, Кан Сынхён, Ким Мина, Ким Юнми, Ким Юнхён, Сон Минджун, Ян Джиёон, Ю Даджон, Ли Гёнъёп, Ли Джису, Чон Джэву, Чон Джурён, Чо Хёндо, Чон Ёндон, Чхве Ёнжин, Ха Джихе, Хон Джихён продемонстрировали высочайший уровень мастерства.

«Хореограф Ким Сонëн сосредоточился на раскрытии индивидуальных особенностей каждого из 17-и артистов. Их соревновательные движения заключались не в том, кто поднимет ноги выше, а в конкуренции за «редкость» соединительных движений, которые могли выполнять только они. Танцовщики ложились на пол, внезапно вскакивали и исчезали со сцены, складывались и поворачивали тело, подобно насекомым, показывая баланс с кажущимися невозможными позами. Эти движения превращались в фестиваль неизвестных живых организмов. Кульминацией представления стал танец, демонстрирующий коллективную силу объединенных движений», – рассазали в пресс-службе театра.

Команда постановки включала выдающихся профессионалов своего дела: композитора и музыкального директора Марихико Хара, педагога-репетитора Ли Джунука, текст и драматургию подготовил Ким Мёндж, сценографию – Ю Джэхун из Youjam Studio, сценический дизайн – Чо Хэрин из Youjam Studio, художник по свету – Ли Чжонюн, дизайнер костюмов – Бэ Гёнсуль, звукорежиссер – Чон Сэром, менеджер сценического производства – Чо Юнгын.

Выступление Национальной компании современного танца Кореи произвело действительно большие впечатления на зрителей в Астане, которые смогли увидеть, как искусство и природа сливаются воедино, заключили в Астана Опера.