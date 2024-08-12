Танец жизни и природы: артисты из Кореи выступили в Астане

Национальная компания современного танца Кореи представила хореографическое произведение «Джунгли» на сцене Большого зала «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz
Поддержку гастролям оказал Корейский культурный центр Посольства Республики Корея. Этот уникальный спектакль поразил зрителей своими яркими и инстинктивными движениями, отражающими жизненную силу дикой природы.
По информации пресс-службы театра «Астана Опера», постановка «Джунгли» основана на исследовании атипичных движений, разработанными художественным руководителем Национальной компании современного танца Кимом Сонëном.
В результате, на сцене зрители увидели хореографическое полотно, в котором сосуществуют создание и разрушение, скрытое и явное, неподвижность и движение, расслабление и напряжение – всё это воссоздало атмосферу джунглей, так похожую на нашу повседневную жизнь.
Начало представления было медленным и мистическим, постепенно переходя к разнообразным танцевальным композициям с увеличением скорости и масштаба действия.
Сцена, превращенная в джунгли, поражала своей красотой: свет проникал сквозь большие деревья, тела артистов двигались под острыми лучами солнца и были окутаны мягким туманом.
Особое внимание привлекали непревзойденные движения танцовщиков, которые соревновались, показывая уникальные способности своих тел. Их движения были не просто акробатическими, а настоящими произведениями искусства, которые заставляли задуматься о весе и глубине нашего существования. Кан Сонрён, Кан Сынхён, Ким Мина, Ким Юнми, Ким Юнхён, Сон Минджун, Ян Джиёон, Ю Даджон, Ли Гёнъёп, Ли Джису, Чон Джэву, Чон Джурён, Чо Хёндо, Чон Ёндон, Чхве Ёнжин, Ха Джихе, Хон Джихён продемонстрировали высочайший уровень мастерства.
«Хореограф Ким Сонëн сосредоточился на раскрытии индивидуальных особенностей каждого из 17-и артистов. Их соревновательные движения заключались не в том, кто поднимет ноги выше, а в конкуренции за «редкость» соединительных движений, которые могли выполнять только они. Танцовщики ложились на пол, внезапно вскакивали и исчезали со сцены, складывались и поворачивали тело, подобно насекомым, показывая баланс с кажущимися невозможными позами. Эти движения превращались в фестиваль неизвестных живых организмов. Кульминацией представления стал танец, демонстрирующий коллективную силу объединенных движений», – рассазали в пресс-службе театра.
Команда постановки включала выдающихся профессионалов своего дела: композитора и музыкального директора Марихико Хара, педагога-репетитора Ли Джунука, текст и драматургию подготовил Ким Мёндж, сценографию – Ю Джэхун из Youjam Studio, сценический дизайн – Чо Хэрин из Youjam Studio, художник по свету – Ли Чжонюн, дизайнер костюмов – Бэ Гёнсуль, звукорежиссер – Чон Сэром, менеджер сценического производства – Чо Юнгын.
Выступление Национальной компании современного танца Кореи произвело действительно большие впечатления на зрителей в Астане, которые смогли увидеть, как искусство и природа сливаются воедино, заключили в Астана Опера.