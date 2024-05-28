Тарифы снижены на электроэнергию для бизнеса в Актюбинской области

ТОО «Актобеэнергоснаб» подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 4,7% с 46,82 тенге до 44,63 тенге за 1 кВт.ч. (без учета НДС)

Фото: gov.kz

Сниженный тариф вводится в действие с 1 июня 2024 года.

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Напомним, данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций области) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «Актобеэнергоснаб»), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица Актюбинской области, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Актобеэнергоснаб».