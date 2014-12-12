Тайна Свежий выпуск Валентина ФИРОНОВА

– Вообще, человек может носить любые камни, главное – знать когда, – наставительно объясняла мне добровольный консультант. – Например, бирюза любит четверг. Гематит – камень скорпионов – великолепен, но и предполагает большую ответственность. Например, знаете ли вы, что в бликах гематита при желании можно увидеть лик князя тьмы? Человек сам должен почувствовать, нужно ему это или нет. Камни обладают сильнейшей энергетикой. Некоторые, как и люди, вместе не живут. Оказавшись в едином пространстве, они начинают воздействовать друг на друга, а человеку, имеющему такое украшение, в лучшем случае не достается ничего. Вообще, любой минерал, в том числе и золото, – существо весьма капризное. Например, у серебра водная энергетика, и оно оживает в дождливую погоду. А золото, представьте себе, не куется в дождь. Мастера-ювелиры об этом хорошо знают.

Кстати, золото, вопреки мнению многих, подходит далеко не всем. Так же, как и черный, – самый горячий цвет. В нем сгорает все, его носят люди сильные и защищающие себя. Отсюда и много чего... Напугала? Не бойтесь. Это я все к тому, что, прежде чем что-то надеть или чем-то овладеть, нужно очень серьезно подумать.

– Так что же подарить близкому человеку? – озадачила я ювелира, к которому посоветовали обратиться.

– Я бы подарил то, что сделано руками, – ответил он, – не пластмассовую бижутерию, не броский ширпотреб, не что-то навязанное массовой культурой, не попсу, которую штампует холодная машина миллионными тиражами по всему свету. Вроде бы и незаметно. Но только холодно очень и пусто. Я бы подарил что-нибудь живое, теплое. Живую вещь, на которой сохранились отпечатки пальцев мастера. Внутри нее – фантомы его мыслей и чувств.

– Как долго идет к такой вещи художник?

– Не знаю. Может, неделю, может, год, может, всю жизнь. Календарное время здесь роли не играет. Ценность материалов – тоже. Скажу о себе. В то время, когда я только начинал работать с благородными металлами и драгоценными камнями, это было запрещено законом. С тех пор я и использую только простые материалы. Это – яшма, медь, поделочные камни, гематит, агат. Или тот же лабрадор, которым, бывает, отделывают пол. Люди идут по нему и не замечают. А, попав в руки художника, камень оживает. И живет вне времени и моды.

Пообщавшись со знатоками, я сделала для себя удивительное открытие, что ювелирное искусство потрясающе информативно, особенно когда речь идет об авторской концепции. Когда художник, допустим, берет вещь из далекого палеолита и все ее сакральное значение, накопленное тысячелетиями, трансформирует сквозь призму собственного интеллекта. В результате рождается нечто новое, очень индивидуальное, потому и авторское, глубоко осмысленное.

Да, у камней особая магия. В моем воображении даже нарисовалась рождественская история… К витрине с великолепными ювелирными камнями подходит супружеская пара почтенного возраста. Дама внимательно рассматривает камни, берет один, прикладывает его к запястью, любуется играющим светом... Мужчина, видя, что жена уже сделала выбор, договаривается о покупке. Заметьте, не ювелирного украшения, а драгоценного камня. Затем он достает шкатулку, кладет в нее камень, достает из дипломата букет цветов и преподносит супруге подарок – камень, который прекрасен сам по себе. Она растрогана, он счастлив.

Красиво дарить удивительные подарки – тоже искусство.



