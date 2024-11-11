«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

В городе продолжается ликвидация крупных несанкционированных свалок на улицах Аманжолова и Подгорной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Свалку на улице Аманжолова, находящейся в степи, за вертолётной площадкой, начали убирать в конце августа. По словам сотрудников подрядной организации ТОО «Ботакара 2030», здесь скопилось огромное количество бытового и строительного мусора.

Среди оставленных отходов стеклотара, разбитая плитка, автозапчасти, пластиковые окна, сломанные двери, коробки с бытовым мусором и многое другое. Также на территории образовались глубокие котлованы и ямы, возможно связанные с добычей скальника при строительстве дорог, которые позже стали местами для сваливания отходов жизнедеятельности.

«Мусора очень много. Видимо, его сюда свозили долгое время. Это в основном бытовые и строительные отходы, которые разлагаются в почве. Мы уже вывезли около 65 тысяч тонн мусора. После этого начнём рекультивацию территории, выровняем её и приведём в порядок», – говорит представитель ТОО «Ботакара 2030» Рахат Омаров.

На месте работают 6 человек и 8 единиц спецтехники. Каждый день КамАЗы совершают 30–40 рейсов с мусором. Работы идут 6 дней в неделю.

«Расходы на ликвидацию свалок были согласованы с депутатами областного маслихата и включены в план природоохранных мероприятий Карагандинской области. Мы уверены, что ликвидация этих загрязнений окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в городе», – отметил заместитель акима Темиртау Ринат Кыдырбеков.

Работа по ликвидации «исторических» свалок продлится до конца ноября.

#свалки #ликвидация #«Таза Қазақстан» #акимат Карагандинской области

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