Фото: https://www.instagram.com/dance_theater_sensitive_deaf/

Североказахстанский театр неслышащих танцоров Sensitive с триумфом возвращается с международного конкурс-фестиваля в Китае, сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата СКО, впервые в истории коллектив завоевал сразу три гран-при, став лучшим в трёх номинациях.

«Это огромное достижение, которое вдохновляет и наполняет гордостью! Желаю руководителю Ольге Ростовщиковой и коллективу новых побед, ярких свершений и неиссякаемого вдохновения!» – написал глава региона Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.

В конкурсе принимали участие более 700 участников из Китая, Чехии, Монголии, Болгарии и России.

Особая гордость – Sensitive был единственным представителем Казахстана и достойно представил свою страну.