Казахстанский коллектив победил сразу в трех номинациях
Североказахстанский театр неслышащих танцоров Sensitive с триумфом возвращается с международного конкурс-фестиваля в Китае, сообщает Kazpravda.kz
По информации акимата СКО, впервые в истории коллектив завоевал сразу три гран-при, став лучшим в трёх номинациях.
«Это огромное достижение, которое вдохновляет и наполняет гордостью! Желаю руководителю Ольге Ростовщиковой и коллективу новых побед, ярких свершений и неиссякаемого вдохновения!» – написал глава региона Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.
В конкурсе принимали участие более 700 участников из Китая, Чехии, Монголии, Болгарии и России.
Особая гордость – Sensitive был единственным представителем Казахстана и достойно представил свою страну.