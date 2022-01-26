Театр в формате онлайн

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Наталия Хомс

Коллектив Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького радует зрителя постановками и творческими проектами не только на сцене, но и на просторах Интернета.

Горьковцы уже имеют успешный опыт работы в онлайн-формате. В 2020 году в период ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции актеры в социальных сетях ставили концерты, театральные композиции, делали программы для детей, выходили в прямые эфиры.

Вот и сегодня труппа подготовила несколько проектов, которые, безусловно, заинтересуют зрителей. Так, театралов ждут трансляции архивных запи­сей спектаклей, уже ушедших в историю, на YouTube-канале. Это драмы «Черный монах», «Ромео и Джульетта», «Прощай, овраг», «Томирис – царица сакская», комедии «Ужин с дураком», «Ханума», «Примадонны», сказки «Крас­ная шапочка», «Жили-были две Лисички» и многие другие.

Также актеры подготовили рассказы для рубрики «Сказка в дом». По утрам в выходные дни артисты Лариса Лебедева, Данил Хомко и Полина Харламова рассказывают в эфире социальных сетей сказки для маленьких любителей театрального искусства. Эта рубрика уже зарекомендовала себя как одна из самых востребованных: дети с удовольствием ждут развития событий, которые могут быть абсолютно разными.

В ГАРТД им. М. Горького запустили и несколько онлайн-рубрик. К примеру, «Золотой фонд культуры Казахстана», где рассказывается о личностях, которые внесли значительный вклад в развитие театрального, теле-, киноискусства.

Начать горьковцы решили с народной артистки СССР и Казахстана, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, 100-летие со дня рождения которой отмечается в нынешнем году. Следую­щая публикация посвящена народной артистке СССР Куляш Байсеитовой – в текущем году мы отмечаем 110-летний юбилей певицы. Ряд публикаций затрагивает деятельность Ахмета Байтурсынова, 150-летие ученого и просветителя также пройдет в текущем году. На страницах в социальных сетях приводятся цитаты, отрывки из его трудов. Часть публикаций затронет и деятельность лидеров движения «Алаш».

Планируют горьковцы возродить и первое театральное радио GorkyFM. Эфиры, которые ведет актер театра Сергей Маштаков, будут посвящены знаменательным датам, а слушатели смогут позвонить в эфир и традиционно передать приветы.

Есть своя аудитория и у главного балетмейстера театра Розы Бельгибаевой, которая дала несколько онлайн-уроков по дыхательной гимнастике и йоге. Открытые театральные онлайн-уроки, мастер-классы для тех, кто мечтает узнать как можно больше об актерской профессии, проводят признанные мастера сцены – Сергей Матвеев и Наталия Матвеева.

Подписчиков соцсетей теат­ра ожидают поэтические и музыкальные вечера с актерами театра Ульяной Штильман, Екатериной Максим, Данилой Хомко, Вадимом Халиковым, Эльмирой Фатыховой, Алькуатом Тулеметовым, Саматом Шаутимовым. В целом запланировано больше 50 онлайн-мероприятий. Они состоятся, хотя в связи с послаблением карантинных мер в столице театр возобновляет показ спектаклей на сцене.

Так, уже в эту субботу на сцене Музыкального театра юного зрителя, куда ГАРТД им. М. Горького переехал в связи с ремонтом здания, зрители увидят сценическую фантазию по мотивам петербургских повестей Н. Гоголя «Гоголь. Петербург», а в воскресенье театралов ждет встреча с героями мелодрамы Р. Баэра «Смешанные чувства».

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