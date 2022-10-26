Tele2 вновь удостоился международной награды Ookla® за самый быстрый мобильный интернет

Tele2 подтвердил свои лидерские позиции, став победителем в номинации "Самая быстрая сеть мобильного интернета" по результатам тестов пользователей сервиса Speedtest ® от Ookla® *.

Напомним, что Tele2 завершил 2020 год в статусе победителя в номинациях «Самая быстрая скорость мобильного интернета», «Лучшее Покрытие» и «Лучшая мобильная сеть» в Казахстане. А в 2021 оператор подтвердил свои позиции, снова получив награду за самый быстрый мобильный интернет в стране от компании Ookla.

«Стабильное получение наград из года в год подтверждает правильность всех усилий, которые компания прилагает для развития сети, создании и поддержки инфраструктуры, улучшению скорости интернета в как в крупных городах, так и в удаленных локациях – как, например, села, подключенные в рамках реализации программы «250+». Уверенное лидерство в скорости мобильного интернета на протяжении последних лет – не только стимул для дальнейшего развития в этом направлении, но и большой вызов в деле сохранения звания оператора с самым быстрым интернетом», - поделился генеральный директор Tele2 Сергей Коньков.

Tele2 Казахстан, входящий в группу компаний «Казахтелеком», может гордиться не только стабильностью в присуждении ему наград за скорость интернета. Оператор постоянно внедряет новые технологии на телеком-рынка страны.

Представители компания Ookla®, признавшие успехи оператора Tele2, отметили, что за этой наградой стоит большая работа и эффективные методы управления.

«Награды Speedtest Awards, присуждаемые компанией Ookla, являются элитными наградами для самых быстрых и эффективных операторов фиксированной широкополосной и мобильной связи по всему миру. Мы рады вручить Tele2 награду за самую быструю мобильную сеть в Казахстане. Это свидетельство их исключительного качества в I-II кварталах 2022 года на основе тщательного анализа компанией Ookla, тестов инициированных потребителями с помощью приложения Speedtest», – рассказал CEO Ookla Даг Саттлс.

*Ookla® – мировой лидер в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и связанных с ними технологий. Speedtest® – флагманская платформа Ookla созданная и работающая для тестирования сетей, ежедневно получает и обрабатывает сотни миллионов измерений производительности и качества сетей по всему миру. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.