Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»

Марина Демченко
специальный корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном и сооснователями Firebird – генеральным директором Размиком Овакимяном и Александром Есаяном.

фото пресс-службы Правительства РК

Участие в мероприятии также приняли заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, посол США в Казахстане Джули Стаффт.

Американская компания Firebird специализируется на создании инфраструктуры для ИИ, развитии дата-центров и высокопроизводительных вычислительных систем. Она реализует проекты в различных регионах мира и сотрудничает с ведущими технологическими партнерами, включая NVIDIA – мирового лидера в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и цифровой инфраструктуры.

В ходе встречи обсуждены воп­росы развития национальной
AI-инфраструктуры, включая соз­дание высокопроизводительных вычислительных мощностей, размещение современных центров обработки данных и привлечение международных технологических партнеров. Премьер-министр РК подчеркнул, что развитие ИИ и цифровой инфраструктуры выступает одним из основных приоритетов Казахстана.

– Главой государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, принята Общенациональная стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. Одним из ключевых цифровых проектов, реализуемых в настоя­щее время, выступает «Долина центров обработки данных» в городе Экибастузе. Наша цель – создать площадку для размещения глобальной цифровой инфраструктуры. Мы высоко ценим достигнутые договоренности с партнерами из Firebird и NVIDIA, – отметил Олжас Бектенов.

Он акцентировал внимание на ключевых преимуществах проекта «Долина ЦОДов». Среди них – масштабный земельный резерв, преференции и конкурентная стоимость электро­энергии. Важным фактором для инвесторов выступает и высокая масштабируемость проекта: при уже дос­тупных сегодня 300 МВт мощнос­ти планируется ее поэтапное увеличение до 1 ГВт.

Размик Овакимян подчеркнул высокий потенциал Казахстана для развития цифровой инфраструктуры.

– Хочу отметить дальновидность Президента в отношении 2026 года как Года ИИ. Когда мы впервые посетили Казахстан, стало очень быстро понятно, что амбиции страны, ноу-хау и талант здесь – мирового класса. Государства, которые сегодня инвестируют в передовые вычислительные мощности искусственного интеллекта, развитие талантов и инновационные экосистемы, будут формировать экономичес­кие возможности завтрашнего дня. Firebird сочетает в себе опыт внедрения передовых технологий США, тесные партнерские связи в глобальной экосистеме ИИ и способность безопасно и с исключительной скоростью реализовывать крупномасштабные проекты по созданию инфраструктуры. Запуск в 2027 году сделает Казахстан одной из десяти ведущих стран в мире. У нас невероятная команда, невероятные возможности, и мы рады сотрудничать с Правительством Казахстана, NVIDIA и нашими партнерами в США, чтобы помочь Казахстану воплотить свое видение в реальность, – отметил Размик Овакимян.

Вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян представил ключевые технологические инструменты и подходы для реализации проекта «Долина ЦОДов» и перспективы интеграции Казахстана в глобальную экосистему ИИ.

– Для развития искусственного интеллекта нужно то, что мы называем «пятислойный торт». Мы берем все технологии нижних слоев и превращаем их в приложения для разных отраслей и областей, чтобы они приносили реальную пользу. Но все начинается с энергии. Если у вас нет энергии, вы не сможете развивать остальное. Это фундамент. Казахстан обладает энергией и может участвовать в реализации планов на каждом уровне такого пятислойного торта. Судя по тому, что я видел, читал и вижу сейчас, находясь здесь, дух и воля Казахстана направлены на движение вперед и на использование тех благ, которыми обладает страна, – как природных ресурсов, так и человеческих, чтобы войти в новую эпоху ИИ, – сказал Рев Лебаредян.

Участники встречи отметили, что интерес к подобным проектам во всем мире стремительно растет. Объем глобального рынка ИИ в ближайшие годы превысит сотни миллиардов долларов, спрос на вычислительные мощности для обучения и эксплуатации AI-моделей ежегодно увеличивается. На этом фоне государства все активнее конкурируют не только за разработчиков и технологии, но и за инфраструктуру, которая становится основой цифровой экономики нового поколения.

– По поручению Главы государства Казахстан последовательно формирует национальную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. Проект «Долина ЦОДов» станет одной из ключевых платформ новой экономики ИИ-токенов. Инвес­тиции в размере 10 миллиардов долларов позволят создать в стране масштабный вычислительный кластер на базе 100 тысяч новейших GPU-чипов, включая NVIDIA GB300 и Vera Rubin. По нашим оценкам, реализация проекта обеспечит не менее трех миллиардов долларов экспорт­ной выручки ежегодно, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные технологические компании и укрепит позиции Казахстана как одного из ключевых цифровых хабов Евразии, – сказал Жаслан Мадиев.

В стране создается инфраструктура, рассчитанная на десятилетия вперед. Реализация проекта, по словам Багдата Мусина, позволит обеспечить доступ к современным вычислительным ресурсам, ускорить внедрение технологий ИИ и создать условия для привлечения глобальных технологических игроков.

– Наша цель – сформировать в Казахстане один из крупнейших цифровых кластеров Евразии, – отметил он.

Для Казахстана развитие современных дата-центров и вычис­лительных платформ открывает возможности для привлечения инвестиций, локализации цифровых сервисов, подготовки инженерных кадров и создания новых экспортно ориентированных направлений в сфере технологий. Наличие собственной высокопроизводительной инфраструктуры также создает условия для проведения научных исследований, поддержки стартапов, расширения облачных сервисов и AI-решений внутри страны.

По итогам встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в области ИИ и цифровой инфраструктуры на общий
объем инвестиций в 10 млрд долларов, а именно Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и компанией Firebird, закрепляющее рамочные договоренности по развитию экосистемы ИИ, а также созданию Firebird Labs Kazakhstan на базе Alem.ai; и Соглашение об основных условиях сотрудничества между ТОО «КТ-Телеком» и Firebird Binding Term Sheet, определяющее технические и организационные параметры совместной работы в «Долине ЦОДов».

Как сообщила пресс-служба Правительства, подписанные сог­лашения отражают растущий интерес глобальных технологичес­ких компаний к Казахстану как к перспективной площадке для развития AI-инф­раструктуры и укрепляют позиции страны в качестве одного из формирующихся цифровых хабов Центральной Евразии.

#Правительство #проект #соглашения #Олжас Бектенов #Долина ЦОДов

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