Следуя мировым тенденциям

Впервые в истории Центральной Азии в Алматы прошла региональная конференция Международной ассоциации президентов университетов (IAUP) Impact-driven universities: Education, Leadership and Societal Change («Вузы, ориентированные на результат: образование, лидерство и социальные изменения»).

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ней участвовали представители экспертного сообщества, преподаватели, профессора из более чем 20 стран Центральной Азии, Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В приветственной речи министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что Казахстан последовательно укрепляет международное сотрудничество, развивает механизмы поддержки университетов и академической мобильности. За последние годы приняты важные законодательные инициативы, реализуются меры по оказанию помощи вузам, включая направление эндаумент-фондов.

– Конференция открывает новые возможности для академической мобильности, трудоустройства, научного партнерства и подготовки кадров будущего. Особую роль в этих процессах играет искусственный интеллект, который становится одним из ключевых драйверов трансформации образования, – подчеркнул Саясат Нурбек.

В свою очередь президент IAUP Шон Чен отметил, что для Центральной Азии, где велика доля молодежи, подобные международные площадки имеют большое значение. Они способствуют совместному поиску решений глобальных вызовов и созданию новых возможностей для будущих поколений.

Основатель и президент Алматы Менеджмент Университета (AlmaU) Асылбек Кожахметов отметил, что высшие учебные заведения региона готовы не только следовать мировым тенденциям, но и формировать их, внося вклад в исследования в области устойчивого развития, ИИ, социального воздействия и инклюзивного роста.

– Мы стремимся, чтобы наши образовательные инновации, основанные на философии кочевой культуры – устойчивости, адаптивности и взаимной поддержки, изучались и применялись коллегами по всему миру. Мы хотим, чтобы студенты нашего региона свободно обу­чались в ведущих университетах планеты, а учащиеся из других стран приезжали учиться в Центральную Азию, – выразил надежду Асылбек Кожахметов.

Участники пленарной сессии, представлявшие Казахстан, Великобританию, США и Мексику, поднимали вопросы аккредитации, академической мобильности и общественного влияния вузов, отметив, что эффективность образовательных стандартов зависит от их адаптации к национальному контексту, а оценка университетов должна учитывать не только рейтинги, но и реальный вклад в развитие общества.

Значительное внимание было уделено подготовке специалистов нового поколения. Эксперты QS, ЮНЕСКО, Sunway University и других международных организаций подчеркнули необходимость более тесного взаимодействия университетов, бизнеса и государства для подготовки востребованных кадров и достижения Целей устойчивого развития.

Особый интерес вызвала панельная дискуссия «Центральная Азия: новый голос в мировом высшем образовании», где руководители вузов отметили возрастающую роль университетов региона в формировании собственной образовательной повестки и реализации международных инициатив. В рамках конференции состоя­лась презентация книги Universities after AI: A Blueprint for the Next Generation Institutions of Learning, посвященной трансформации высших учебных заведений в эпоху искусственного интеллекта.

Эксперты обсудили влияние ИИ на образовательные модели будущего. По мнению основателя Global Education Futures Павла Лукши, сегодня важнейшей задачей университета становится не только предоставление знаний, но и развитие критического мышления, целостного восприятия мира и понимания взаи­мосвязей. Участники подчеркнули, что ИИ должен усиливать человеческие способности, а вузам предстоит создавать среду, способствующую развитию инноваций и социальной ответственности.

Проведение конференции IAUP в Алматы подтвердило растущую роль Центральной Азии в мировом образовательном пространстве и готовность университетов региона участвовать в формировании будущего.