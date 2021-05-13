Тело ребенка в холодильнике в Уштобе: мать отправят на принудительное лечение
Жанат Тукпиев
Женщину, подозреваемую в убийстве своего двухлетнего ребенка в Алматинской области, отправят на принудительное лечение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона.
Суд закончил разбирательство 12 мая. Подозреваемую С. предали суду по обвинению в убийстве малолетнего сына. По данным суда, эксперт сделал вывод о том, что обвиняемая страдает психическим расстройством.
"Согласно заключению эксперта, С. страдает хроническим психическим расстройством в форме "Параноидная шизофрения шифра F20.0". В период инкриминируемого ей деяния находилась в состоянии психического расстройства в форме параноидной шизофрении и не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и не могла руководить ими. Не может предстать перед следствием и судом, рекомендуется применение принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", – говорится в сообщении.
На основании этого заключения суд постановил прекратить производство по делу и направить обвиняемую в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения.
Напомним, в октябре 2020 года в частном доме в Уштобе, в холодильнике обнаружили труп двухлетнего ребенка. В полицию обратилась родная тетя ребенка. С ее слов, она не видела племянника с июля. Отсутствие мальчика мать объясняла тем, что отдала племянника нанятой в Талдыкоргане няне, но в дом не пускала. Заподозрив неладное, воспользовавшись отсутствием матери, она через окно проникла в дом, где в морозильной камере нашла труп мальчика.
Полицейские начали поиски подозреваемой и через несколько часов задержали 27-летнюю жительницу Уштобе, признавшуюся в убийстве сына.