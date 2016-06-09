Такой подход повышает предсказуемость действий финансового регулятора, что в свою очередь способствует росту доверия между Национальным банком и участниками рынка, а также ведет к стабилизации уровня ставок на денежном рынке за счет снижения уровня неопределенности.

В этом убежден независимый директор – член совета директоров банков Halyk и RBK Анвар Сайденов. Свою оценку он озвучил на встрече представителей Нацбанка и экспертного сообщества Казахстана. Как отмечается в сообщении пресс-службы регулятора, в ходе встречи были даны разъяснения по проводимой НБ РК денежно-кредитной политике, а также факторам, которые легли в основу расчета при принятии решения о базовой ставке.

Также была прокомментирована тема инфляционных ожиданий населения. По словам директора департамента исследований и статистики Нацбанка Виталия Тутушкина, доля участников опроса, ожидающих в следующие 12 месяцев ускорения инфляции или ее сохранения на текущем уровне, составила 37,7%. В вопросе обменного курса тенге к доллару с апреля 2016 года у 40% опрошенных мнение не изменилось: они считают, что курс будет стабильным либо укрепится. И почти в 2 раза (с 66,8% в январе до 33,8% в мае) сократилась доля тех, кто ждет ослабления обменного курса тенге.