Из-за участившихся аварий на ТЭЦ Казахстана КТРМ усилил надзор за измерительными приборами на теплоэлектростанциях страны.

Фото: semey.city

ГКП «Теплокоммунэнерго» оштрафовано на 2,7 млн тенге за использование 373 неповеренных средств измерений на ТЭЦ-1, котельных и тепловых сетях. Об этом сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, случившиеся за последнее время аварии на теплоэлектростанциях Казахстана стали причиной особого внимания регулятора.

«С учетом в том числе последних событий в Экибастузе, Риддере и на других важных объектах, комитет уделяет особое внимание вопросам применения должным образом поверенных средств измерений», - отметил председатель комитета Куаныш Еликбаев в ходе регионального штаба, проведенного в Семее с участием всех заинтересованных государственных органов.

Уточняется, что нарушения были выявлены территориальным департаментом КТРМ МТИ РК совместно с департаментом Антикора.