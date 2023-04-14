Terra incognita Петра Чихачева

В нынешнем году исполняется 215 лет географу, геологу, путешественнику, публицисту Петру Александровичу Чихачеву. На Алтае его именем назван хребет, во Франции за достижения в нау­ке учреждена медаль Чихачева. А Восточный Казахстан обязан путешественнику первым подробным описанием геологии и географии края, включая свод карт.

До сих пор между представителями естественных наук не утихают споры, в какой из отраслей исследователь оставил больший вклад. О Чихачеве еще рассказывают как о спецпосланнике по особым поручениям, читай – агенте. И как о тонком знатоке Малой Азии, критике властей, публицисте… Кем же был он на самом деле?

Будущий путешественник родился в 1808 году. Образование получил в Царском Селе – у тех же профессоров, которые учили Пушкина. «Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал» – эта пушкинская строка на все сто относится к юному Петру. В 20 лет молодой человек помимо языка Вольтера прекрас­но владел еще английским, немецким, итальянским, а позже освоил испанский, турецкий, греческий.

Карьеру он начал в должнос­ти переводчика в Коллегии иност­ранных дел. Впрочем, его служба и близко не походила на работу «белого воротничка» в офисе в сегодняшнем понимании. Петр, как и многие выходцы из знатных семей, значился на службе больше формально, на бумаге. В реальной жизни он почти все время проводил за границей, с головой погрузившись в учебу. Молодой человек изучал право, горное дело, химию, в Берлине стал любимым учеником географа Александра Гумбольдта, в Париже слушал лекции знаменитого геолога Эли де Бомона…

В 26 лет Чихачев получил ответственную должность в посольстве в Турции. Три года он провел в постоянных путешест­виях по Малой Азии, побывал в Сирии, Египте. О молодом дипломате того периода можно судить по портрету, сделанному знаменитым Карлом Брюлловым. Рисунок, к счастью, сохранился до наших дней в одной из частных коллекций. Петр изображен в минуту привала во время путешествия по горной дороге. На нем восточный костюм, подаренный, по воспоминаниям родных, египетским наместником Оттоманской империи. За широким поясом – кинжал, на коленях – кривая турецкая сабля. Высокопоставленный турецкий чиновник был приятно удивлен, что Петр Александрович мог спокойно с ним общаться без переводчика.

Источник надежд

В конце 1830-х в научных сборниках все чаще стали появляться статьи под авторством Петра Чихачева. В 1841 году, то есть в возрасте 33 лет, молодой исследователь получил предложение от Корпуса горных инженеров возглавить экспедицию на Алтай и Западные Саяны. В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее собраны по этому поводу интересные сведения. Во-первых, на выбор кандидатуры во многом повлияли рекомендации, данные блестящим географом Александ­ром Гумбольдтом. Во-вторых, Чихачеву в помощь выделили целый отряд – топографа, горного мастера, разбирающегося в рудах, рабочего, чтобы промывать золотой песок, видописца, переводчика, двух военных для охраны. В полном соответствии с инструкциями караван из 52 верховых и вьючных лошадей стартовал из Бийска в начале мая 1842 года.

В целом экспедиция заняла больше семи месяцев. В музее есть издание 1974 года под названием «Путешествие в Восточный Алтай». Это перевод научного труда Петра Александровича от 1845 года Voyage scientifique dans l′Altai oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine – «Путешествие в Восточный Алтай и пограничные районы Китая». В том, что итоговый отчет был издан в Париже на французском языке, нет ничего удивительного – французский и немецкий были основными языками в высшем свете в XVIII – первой половине XIX века. Поразительно другое – прошло почти 130 лет, прежде чем невероятно ценная интересная книга увидела свет на родной земле автора.

Каждый день большого путешествия отражен в подробных записях. Исследователь отмечал особенности погоды, климата, рельефа, смену зон растений. Обращал внимание на моменты, имеющие социально-экономичес­кое значение. На Горном Алтае он своими глазами видел, как авантюристы с риском для жизни сплавляются по Катуни – лишь бы провезти небольшое количество контрабандного товара. «Вот как сильна жажда наживы, вот какова привлекательность спекуляций!» – восклицал автор.

Природу Алтая Чихачев называл удивительной и заботливой о путнике. «Кажется, – писал он, – она намеревается заставить людей видеть только в ней единственный источник надежд и наслаждений».

Долину, где течет Чуя, он обозначил как «терра инкогнита» – экспедиция стала первой, определившей размеры этой территории для нанесения на карту. Алтайские металлургические заводы в книге описаны отсталыми, использующими уголь вместо передовых паровых машин. Кстати, именно Петр Александрович первым обратил внимание на мощные выходы угля в районе Кузнецка и указал примерные геологические характеристики. Именно ему приписывают также авторство названия региона Кузбасс.

Во время пребывания на Горном Алтае путешественник записал свидетельства о климатическом крене в сторону похолодания: на протяжении последних 5–6 лет перестали таять белки на местных хребтах, начали вымерзать посевы злаков, которые раньше успевали созревать. Олени и аргали в поисках более мягкого климата спустились с гор ближе к долине.

Возможно, и нынешнее глобальное потепление – это всего лишь временное проявление погодного маятника, качнувшегося в противоположную сторону?

От Холзуна до Калбы

Завершающим этапом экспедиции стала поездка по Рудному Алтаю, то есть по Восточному Казахстану. В книге региону посвящены заключительные разделы XI и XII, причем по обы­чаю тех лет все подзаголовки вынесены в анонс. Достаточно прочитать хотя бы их, и понятно, что, когда и почему происходило с путешественниками. Вот, например, подзаголовки XI главы: «Алтайские Альпы. – Осень в этих районах (…) – Природа и геологический характер местности, расположенной между Змеиногорском и деревней Екатерининской. – Спасская гора. – Деревня Шаманаиха. – Заброшенные Николаевские рудники. – Их геологический характер. – Глинистый сланец. – Ископаемые. – Сереброносный роговик. – Яшма. – Смоляной камень. – Полуопал. – Халцедон. – Брекчии. – Кварценосный порфир. – Рудник в Таловском. – Деревня Лозиха. – Осадочные слои известняка. – Содержащие­ся в нем ископаемые. – Деревни, населенные староверами»… Наз­вания многих сел, например, Шемонаихи или Лосихи (современной Верх-Убы), указаны в книге с ошибками – судя по всему, путешественник как слышал, так и записывал.

Экспедиция прошла по долинам Убы, Иртыша, Ульбы, Бухтармы, Маралихи. Исследователь подробно изложил свойства местных пород, в том числе по химическому составу и физичес­ким свойствам. Выдвинул версии о возможном расположении золотоносных месторождений. Рассказал о растительном мире и населении края. «Начиная с Шаманаихи, большая часть деревень населена староверами, – говорится в книге. – Они соседствуют с казахами, обосновавшимися в степях Убы. Мы побывали в нес­кольких юртах. Я увидел стада верблюдов, которые содержатся в морозные дни в закрытых от холодных ветров помещениях. Земледелие также не чуждо окрестностям Убы, хотя весьма выгодной отраслью хозяйства является пчеловодство. Ничто не может быть вкуснее или ароматнее меда, которым меня угощали на каждом шагу. Со времени моей бытности в Афинах, где я имел случай испробовать мед на склонах знаменитой горы Химат, я не едал такого меда, как здесь».

Последняя часть маршрута пришлась на осень. Вот что говорят подзаголовки XII главы: «Красота долины Большой Убинки. – Горы Таркушинская и Осинная. – Ископаемые. – Черемшанка. – Бутариха. – Трахитовая порода реки Тихой. – Возвышенная равнина Риддерска. – Окрестности Риддерска с геологической точки зрения. – Химические анализы. – Известняк Сокольного рудника. – Риддерский рудник. – Крюковский рудник. – Сокольный рудник. – Общие соображения о геологическом характере местности на основании этих исследований. – Древние о богатстве месторождений драгоценных металлов в северных краях»…

К сожалению, и здесь в названия закрались ошибки. На самом деле речь идет, скорее всего, о горах в районе сел Тарханка и Бутаково, а также о знаменитом Осиновском перевале.

В книге «Путешествие в Восточный Алтай» впервые дано описание хребта Холзун – водораздела между притоками Бухтармы и рекой Кокса. В долинах горной цепи текут живописные своенравные речки Банная, Громотуха, Черновая, Красноярка, Белая. Украшение Холзуна – редкой красоты горные озера, ставшие на сегодня туристичес­кой «фишкой» района Алтай и соседнего Риддера.

– Название хребта происходит от тюркского слова халзан – лысый, – рассказал опытный восточноказахстанский геолог Евгений Юрченков. – Казахи называли его Оржинтау, или копилка. Оба слова отражают особенности рельефа со сглаженными куполообразными вершинами и пологими склонами. Это горы небесной красоты с кедрачами, березовыми колками, альпийскими лугами. Чихачев привел доказательства, что здешние отроги содержат полиметаллические, марганцевые и железорудные запасы. В начале XX века эти сведения подтвердил и расширил геолог Герман Петц.

Отдельную главу путешественник посвятил участию казахов в старательских работах, влия­нию золотых месторождений на Казахскую степь и в целом значению полиметаллических рудных богатств. «Почти на всех заводах и разработках Алтая наблюдается явление, которое может вызвать удивление у любого иностранца, – писал Чихачев. – Это разнообразие обязанностей, можно даже сказать, универсальность каждого рабочего. Собственно говоря, нет разделения на специальности машинистов, горняков, столяров, кузнецов, металлургов и так далее. Все машины и инструменты изготовлены руками, которые будут ими пользоваться при работе; эти же руки добыли из недр земли руду, которая будет плавиться на заводах, и эти же руки будут в дальнейшем обрабатывать металл и изготавливать различные детали. При этом поражают ловкость, умение и совершенно непостижимая сметливость, с какими выполняются самые различные операции».

На левом берегу Иртыша отряд успел добраться до Аблайкита – местной диковинки, полуразрушенного буддийского храма XVII века в отрогах Калбинского хребта. Экспедиция собрала сведения о хозяйственном укладе и быте в казахских поселениях. Однако осенняя непогода и наступающие холода заставили ее вернуться в Усть-Каменогорск. Дальше отряд направился в Семипалатинск, а оттуда – в Омск.

Роскошный труд

Парижское издание Voyage scientifique dans l′Altai oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine – «Путешествие в Восточный Алтай и пограничные районы Китая» сразу получило восторженные отклики научного сообщества. Помимо текста сюда вошли пять карт и иллюстрации, сделанные Егором Мейером, а также великим Иваном Айвазовским.

К слову, уже в наши дни в соц­сетях начала гулять байка, мол, автор знаменитого «Девятого вала» побывал на Алтае как член экспедиции Чихачева. В пабликах даже указывают конкретный рисунок «Привал в Алашской долине», автором которого якобы является Иван Константинович. Изображен человек в тувинской или алтайской одежде, облокотившийся о камень, с каким-то инструментом в руках, возможно, подзорной трубой. Как утверждают «знатоки», на рисунке – сам руководитель экспедиции.

Кроме как глупостью эту байку не назовешь. Маринист никогда не был на Алтае, хотя дейст­вительно создал иллюстрации к научной работе. Вероятно, он пользовался эскизами или просто брал за основу точные описания исследователя. Рисовал ли великий живописец Петра Чихачева? Сомнительно. Общеизвестно, что Айвазовский не любил писать портреты и вообще изображать людей. Умел, но не любил. Рассказывают даже анекдотичную историю об одном высокопоставленном заказе живописцу на библейскую тему. Художник написал полотно «Переход иудеев через море». Когда пришла приемочная комиссия, ее члены увидели на холсте только море. Не было ни иудеев, ни преследующих египтян, ни Моисея, никого. Только вода. Художника спросили: «А где же евреи?» – «Евреи уже перешли». – «А египтяне?» – «Они уже утонули».

Так что вопрос, кто является автором рисунка путника с подзорной трубой, пока остается открытым.

По мнению самых известных географов Щуровского, Семенова-Тян-Шанского, Эли де Бомона, Дюфренуа и других, научный труд об Алтае стал непревзойденным по богатству содержания, охватывающим все отрасли естествоведения и изображаю­щим горную страну в целом виде. «Это первая сводная геологичес­кая карта Алтая и его западного продолжения, Калбы, – писал известный советский геолог Василий Нехорошев. – Книга дает представление о тектонике этих территорий. Карта охватывает не только весь Алтай… но и прилегающие к нему области: на востоке – до Енисея (между Минусинском и Красноярском), а на севере – Кузнецкий бассейн с обрамляющими его Салаиром и Кузнецким Алатау. Путешествие Чихачева явилось выдающимся событием в деле познания особенностей геологии Алтая».

После путешествия на Алтай Петр Чихачев направил свой энтузиазм на изучение Малой Азии и Армении. Он стал почетным членом многих академий наук, в том числе Берлинской и Мюнхенской. Ученый умер в возрасте 82 лет. По завещанию Парижская академия наук получила от него 100 тыс. франков на премии путешественникам – исследователям Азии.