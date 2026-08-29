В интересах общества и государства

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Рустем Бегалиев, председатель общественного совета Жамбылского района Жамбылской области

Курултай – один из важнейших символов многовековой традиции государственного управления казахского народа.

На протяжении веков, когда страна сталкивалась с серьезными испытаниями или возникала необходимость принятия судьбоносных решений, наши предки собирались на Великий курултай, чтобы совместно обсудить насущные вопросы и выработать общее решение. Именно здесь избирали хана и определяли дальнейший путь развития государства. Эта традиция стала воплощением стремления народа к единству, справедливости и коллективной ответственности.

Сегодня историческое значение Курултая остается неизменным, хотя его содержание отвечает современным требованиям. В наши дни Курултай представляет собой важную общественную площадку, где звучит мнение народа, открыто обсуждаются наиболее актуальные вопросы и определяются ключевые направления развития страны. Каждая высказанная инициатива и каждое поднятое предложение должны служить интересам общества и государства.

Как гражданин своей страны я возлагаю на Курултай большие надежды. Убежден, что именно на таких площадках открыто обсуждаются волнующие общество проб­лемы и вырабатываются реальные пути их решения. Особое внимание должно уделяться вопросам воспитания молодежи, повышения качества образования, развития сельских территорий, укрепления статуса человека труда и сохранения национальных ценностей.

Главная ценность Курултая заключается в укреплении доверия между обществом и государством. Там, где существует открытый диалог, рождается взаимопонимание, а взаимопонимание становится прочной основой стабильнос­ти и устойчивого развития. Поэтому мнение и предложения каждого гражданина способны внести весомый вклад в процветание нашей страны.

Будущее Казахстана зависит от ответственности каждого из нас. Курултай – это важный институт, объединяющий граждан вокруг общих целей и общей ответственности за судьбу государства. Если каждый человек будет неравнодушен к будущему своей страны и активно участвовать в общественной жизни, Казахстан сможет добиться еще больших успехов и уверенно двигаться вперед.

#курултай #мнения #Рустем Бегалиев

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