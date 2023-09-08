Террористы пытались взорвать мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи

Кроме того, по информации КНБ, планировалось вооруженное нападение в местах массового скопления людей в Астане.

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Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев рассказал о попытках терактов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, в стране стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Спикер отметил, что ежегодно предотвращается не менее двух терактов.

"К примеру, только в этом году на ранней стадии приготовления были сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясауи в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане. Поступающая к нам информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов", – сообщил Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.