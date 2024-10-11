Tesla представила роботакси: сколько оно будет стоить

По словам бизнесмена и владельца Tesla Илона Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые не оборудованы механизмами управления для водителя

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Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси, - начал миллиардер свое выступление. - Думаю, нас ждет блестящее будущее».

Презентация проходила на студии Warner Bros. в штате Калифорния, трансляция велась на странице Tesla в сети X.

По словам Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые даже не оборудованы механизмами управления для водителя, так как предполагается, что перевозка пассажиров будет осуществляться полностью в автономном режиме.

Стоимость одного роботизированного такси для предпринимателей, по словам Маска, составит $30 тыс., при этом пользователи услуг сервиса будут платить порядка 30-40 центов за одну милю поездки.

Маск обещал представить проект роботакси еще в августе, но примерно за месяц до презентации объявил, что компании потребуется еще некоторое время на доработку электромобиля.