Tesla представила роботакси: сколько оно будет стоить

США , Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По словам бизнесмена и владельца Tesla Илона Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые не оборудованы механизмами управления для водителя

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси, - начал миллиардер свое выступление. - Думаю, нас ждет блестящее будущее».

Презентация проходила на студии Warner Bros. в штате Калифорния, трансляция велась на странице Tesla в сети X.

По словам Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, которые даже не оборудованы механизмами управления для водителя, так как предполагается, что перевозка пассажиров будет осуществляться полностью в автономном режиме.

Стоимость одного роботизированного такси для предпринимателей, по словам Маска, составит $30 тыс., при этом пользователи услуг сервиса будут платить порядка 30-40 центов за одну милю поездки.

Маск обещал представить проект роботакси еще в августе, но примерно за месяц до презентации объявил, что компании потребуется еще некоторое время на доработку электромобиля. 

#США #ИлонМаск #Tesla #роботакси

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