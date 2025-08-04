Тестирование в магистратуру: результаты 130 участников аннулированы

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство науки и высшего образования РК предоставило промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Миннауки, на сегодня тестирование прошли более 39 тысяч претендентов для поступления в магистратуру. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 52% поступающих, по профильному направлению – 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 78 баллов, по профильному направлению – 23. Наивысший балл – 139.

С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 99 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 67 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 31 человек, их результаты также аннулированы. Во время процедуры допуска к тестированию была выявлена попытка входа одного постороннего.

Предусмотрена возможность онлайн-апелляции, согласно которой в течение 30 минут после завершения тестирования поступающий может подать заявление о несогласии с полученными результатами. Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

Напомним, что всего на комплексное тестирование было подано более 51 тысяч заявлений. Между тем, для обучения в магистратуре в этом году выделено более 13 тысяч грантов. В этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру началось 21 июля и продлится до 7 августа.

#итоги #тестирование #магистратура #результаты

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