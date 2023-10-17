ТЭЦ в Кызылорде оштрафовали на 5 млн тенге

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» оштрафовано на 5 млн тенге за установление незаконных требований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области

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Прокуратура области выявила, что ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» (ТЭЦ) при выдаче технических условий незаконно обязывало абонентов устанавливать дополнительное оборудование, не предусмотренное в типовой форме техусловий на подключение к сетям теплоснабжения.

Дополнительные затраты потребителей составили от 10 до 60 тысяч тенге. Такие техусловия в 2022-2023 годы выдали свыше 100 кызылординцам.

18 августа 2023 года прокуратура внесла в облакимат представление. В результате – необоснованные требования в техусловиях исключили, а руководство предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, ТЭЦ оштрафовали на 5 млн тенге по части 4 адмстатьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях». Штраф компредприятие оплатило полностью.