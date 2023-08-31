TikTok хотят заблокировать в Кыргызстане

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Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР приняло решение заблокировать социальную сеть TikTok на территории Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНИА «Кабар».

Фото: Kazpravda.kz

По данным пресс-службы ведомства, в адрес министерства участились обращения от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия и негативного влияния на психическое развитие и здоровье детей социальной сети TikTok.

Отмечается, что TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения.

«В этой связи министерством проведен мониторинг контента данной социальной сети, в ходе которого установлено, что со стороны платформы ограничений доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также функции контроля за возрастной категорией при доступе к информации в приложении TikTok не вводится. Так, с учетом многочисленных обращений и на основании проведенного мониторинга принято решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана», – говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение направлено в министерство цифрового развития страны для дальнейшей реализации в рамках законодательства КР.

 

#Кыргызстан #TikTok #соцсеть #блокировка

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