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Точки соприкосновения
Кенжегулова Адия
корреспондент

Депутаты Сената Парламента во главе с председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтаром Кул-Мухаммедом встретились с группой депутатов Европейского парламента.

В состав делегации Европейского парламента, по инициативе которой прошла встреча, вошли депутаты: из Испании – Франциско Миллан-Мон, член Европейской народной партии; Латвии – Андрис Америкс, представляющий социал-демократов, а также Глава представительства Европейского союза в Республике Казахстан Кестутис Янкаускас.

Казахстанскую сторону, помимо Мухтара Кул-Мухаммеда, представляли сенаторы Кайрат Кожамжаров, Едил Мамытбеков, их коллега из Мажилиса Юлия Кучинская, а также посол нашей страны в Бельгии, постоянный представитель Казахстана при Европейском союзе Маргулан Баймухан.

Одним из основных вопросов повестки встречи стало обсуж­дение политических, экономических и социальных реформ, предложенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в своем стратегическом документе «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Мухтар Кул-Мухаммед в своем выступлении отметил, что программа реформ нового этапа развития Казахстана затрагивает практически все политические институты: президентскую власть, Парламент, местное самоуправление, партийную, избирательную, судебную и правоохранительную системы. Кардинально трансформирует действующую политическую систему страны в сторону ее большей демократизации, открытости, подотчетности и эффективнос­ти. Через эти реформы красной нитью проходит главная их цель – выстроить новую политическую модель с переходом от суперпрезидентской республики к президентской форме правления с влиятельным Парламентом.

Сенатор подробно проинформировал зарубежных гостей о предстоящих изменениях законодательного характера, направленных на реализацию политичес­кой модернизации Казахстана. Это усиление роли Парламента – Сената как палаты, реально представляющей интересы регионов страны и общества, в том числе за счет пяти голосов от Ассамблеи народа Казахстана, и Мажилиса, наделяющегося правом принятия законов.

Законодательно будет обеспечен переход к смешанной избирательной системе в Мажилис и маслихаты областей, городов рес­публиканского значения, а также возможность беспартийным кандидатам баллотироваться на место в Парламенте. Это в значительной мере позволит повысить политическую конкуренцию, усилить непосредственное взаи­модействие граждан с избранными ими членами Парламента и местными депутатами.

Будет создана правовая основа для институционального и организационного развития партий, а именно: упрощение процедур их регистрации за счет четырехкратного понижения порога – с 20 до 5 тыс. человек, трехкратного уменьшения численности регио­нальных представительств – с 600 до 200 человек. Более того, для обеспечения равных условий развития всех партий на законодательном уровне будет приостановлено членство Президента республики в какой-либо политической партии на период его полномочий.

Парламенту предстоит работа по демократизации судебной сис­темы посредством возрождения Конституционного суда, наделения правом обращаться в суд, помимо Президента Республики и Парламента, Генерального прокурора и уполномоченного по правам человека.

Будет продолжена законо­творческая работа по повышению конкурентоспособности СМИ и укреплению роли институтов гражданского общества, выработке действенных правовых механизмов для нового института общественного диалога – Ұлттық құрылтай. В целом до конца текущего года Парламенту предстоит принятие более 20 законов.

Как отметил Мухтар Кул-Мухаммед, этот процесс будет проходить открыто, с учетом мнений всех слоев населения, гражданского общества и при их широком вовлечении в законотворческий процесс.

В свою очередь Андрис Америкс, говоря о ситуации в нашей стране, отметил, что «Казахстан занимает лидирующее положение в регионе в части осуществления политических, экономических преобразований, а очередные амбициозные реформы, предложенные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым – тому яркое подтверждение. Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, с которой Европейский союз установил тесное взаимодействие и подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве».

По мнению собеседника, очень четко изложена суть предстоящих политических и экономических реформ в нашей стране, а целью его визита является дальнейший поиск взаимовыгодных решений в части укрепления партнерских отношений, развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества в таких отраслях, как металлургия, энергетика, горнодобывающая и другие отрасли.

Также на встрече депутаты Европарламента проявили интерес к произошедшим январским событиям – самым сложным и трагическим в истории независимого Казахстана. Казахстанские парламентарии подчеркнули, что страна подверглась гибридной атаке и вооруженной агрессии скоординированных, подготовленных за рубежом террористических групп, в результате которой мирные митинги переросли в преступные атаки на государственные здания и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечая важность недопущения нарушения прав граждан при проведении следственных мероприятий, сенатор Кайрат Кожамжаров заверил об обязательном предоставлении международному сообществу результатов расследования после его завершения.

Вместе с тем отечественные парламентарии выразили сожаление по поводу принятой в связи с этими событиями Европарламен­том резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане. Они обратили внимание на поспешность принятия решения и необъективную оценку ситуации в стране вследствие искаженного представления о событиях трагического января.

В завершение встречи Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что, несмотря на такую оценку, Парламент Казахстана рассматривает Европейский парламент в качестве важного партнера по продвижению демократических ценностей и верховенства закона. Парламент Казахстан готов к открытому и конструктивному диа­логу с европейскими коллегами на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

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