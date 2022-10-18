Тогызкумалак – больше, чем игра: в NIS побеждают интеллект и традиции

В пятый раз абсолютным чемпионом сетевой спартакиады NIS по тогызкумалаку стала сборная команда Интеллектуальной школы города Кызылорды.

Символично, что именно тогызкумалак, в котором играют интеллект и традиции, востребован в сети NIS.

Традиционный чемпионат по тогызкумалаку – знаковое событие в Интеллектуальных школах, которого с нетерпением ждут сотни увлеченных уникальной игрой. И для каждого из них тогызкумалак – больше, чем игра.

Ученица шымкентской NIS физико-математического направления Нурай Махамбетали в этом году уже четвертый раз участвовала в спартакиаде. Решительная Нурай, понимающая тогызкумалак как ещё одно проявление математики в жизни, отметила, что не боится поражений:

– Я мечтаю прославить национальную интеллектуальную игру среди зарубежных друзей.

Самая юная участница – ученица Интеллектуальной школы города Талдыкоргана Айнель Кайрат может гордиться двойным серебром сетевого чемпионата, но теперь мечтает о золоте 2023-го года.

Для Торежана Калибекулы из Усть-Каменогорска тогызкумалак – это семейная традиция, которую он с гордостью продолжает.

Адилет Санатхан из карагандинской NIS не только играет в тогызкумалак, но и исследует его историю:

– В рамках краеведческо-исследовательской экспедиции «Туған елге тағзым» я изучил историю этой игры и насколько она распространена в нашем регионе. Это позволило мне по–новому взглянуть на наше национальное достояние.

Акберен Бакытберген впервые принимает участие в сетевой спартакиаде. В этом году он стал обладателем гранта «Өркен» и поступил в Интеллектуальную школу города Кызылорды. Тогызкумалаком занимается шесть лет и считает, что игра помогла развить навыки и качества, необходимые для поступления в NIS.

Ученик 6 класса NIS города Талдыкоргана Абылайхан Тыныштыкбай назван абсолютным чемпионом в младшей группе. Первый раз он был признан лучшим игроком на сетевом турнире в 2019 году:

– Благодаря моему школьному тренеру по тогызкумалаку Жетписбеку Коксогону я добился хороших успехов не только в спорте, но и в математике. С каждой победой чувствую себя увереннее и сильнее.

Все участники спартакиады рассказывают свою историю тогызкумалака, большинство из них начало играть в стенах NIS. Каждый признается, что тогызкумалак развивает математическую грамотность, критическое мышление и логику.

Национальные игры теснят компьютерные, уверен тренер по тогызкумалаку спортивной школы города Талдыкоргана Бауыржан Шурин, который традиционно выступает в судейской команде NIS:

— Радует, что сетевые спартакиады по тогызкумалаку стали традиционными в Интеллектуальных школах. Народные игры — это наше достояние, любой их вид ориентирован на воспитание любви к национальной истории и культуре, патриотических чувств и мужества, а также на хорошую спортивную подготовку.

Абсолютными чемпионами 2022-го года в трех возрастных категориях названы команды Интеллектуальных школ городов Талдыкоргана, Семея и Кызылорды. В личном зачете с победой поздравили Ажар Сарсенбай из Кокшетау, Абылайхана Тыныштыкбая из Талдыкоргана, Малику Асемханову и Еркебулана Досана из Семея, Жансаю Жардем из Актау, Абылая Маметана из Уральска.

– Командной победой можно назвать большой интерес наших учеников к тогызкумалаку, уникальному достоянию казахского народа, когда в игре интеллект и традиции, – признала заместитель директора департамента развития NIS Аида Агадил.

Возрождение древней игры подтверждает востребованность масштабной программы Интеллектуальных школ по расширению интереса и сопричастности учеников к национальной истории, традициям и культуре, народному фольклору, играм и кухне.

В конце 2020 года тогызкумалак внесен в Репрезентативный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.