Токаев: Адресная социальная помощь должна направляться действительно нуждающимся

В Казахстане выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей «Цифровой карты семьи».
Также Глава государства напомнил, что благодаря настойчивости депутатов Парламента решен застарелый, крайне болезненный вопрос работников вредных производств, которые теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.
"Широкую общественную поддержку получили ваши законодательные решения по защите прав женщин и детей, снижению уровня закредитованности населения и лудомании в обществе, противодействию наркопреступности и кибермошенничеству. Наша главная стратегическая цель – воспитать высокообразованную, физически и интеллектуально развитую, прогрессивную молодежь, способную на практике воплощать высшие конституционные принципы", - добавил он.