Токаев: Адресная социальная помощь должна направляться действительно нуждающимся

В Казахстане выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей «Цифровой карты семьи».

Также Глава государства напомнил, что благодаря настойчивости депутатов Парламента решен застарелый, крайне болезненный вопрос работников вредных производств, которые теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.