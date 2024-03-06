Токаев дал поручения главе МВД по повышению уровня правопорядка

Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства заслушал отчет о деятельности министерства по укоренению в стране принципа «Закон и порядок» и обеспечению «нулевой терпимости» к любым правонарушениям.

Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Президент был ознакомлен с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Министр сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.

Ержан Саденов также отчитался о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.