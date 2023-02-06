Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе телефонного разговора глава государства выразил глубокие соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло 2 мощных землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения и поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.