Токаев: Если хотим улучшить качество нации, мы должны уделять особое внимание духовной сфере

Государственный советник Ерлан Карин принял участие в V Республиканском форуме имамов «Имам – ізгі қоғам жаршысы», на котором зачитал поздравительное письмо президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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«Если мы хотим улучшить качество нации, мы должны уделять особое внимание духовной сфере. Муфтият активно участвует в этой ответственной и важной для страны работе. Наши имамы вносят свой вклад в повышение религиозной грамотности граждан, нравственное воспитание подрастающего поколения и защиту его от влияния чуждых течений», – говорится в поздравлении главы государства.

Ерлан Карин рассказал на форуме о значении религии и традиций в обществе.

В завершение выступления Ерлан Карин отметив, что укрепление единства и сплоченности народа является важной миссией, призвал всех священнослужителей к совместному выполнению общей задачи.