Токаев: Казахстан должен стать крупнейшим хабом Евразии

Президент,День Республики
121
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото из открытых источников

«В целях кардинальной модернизации национальной экономики приоритетное внимание уделяется ее диверсификации. Особый акцент делается на развитие транспортной сферы как стратегически важной отрасли. Казахстан должен стать главным логистическим центром (хабом) Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности», - подчеркнул Президент.

В прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык-Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы независимости. Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог. У Казахстана появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением.

«Мы добились значительных успехов и в сфере воздушного транспорта. В этом году было открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы. Однако необходимо и дальше укреплять эту отрасль. Кроме того, следует совершенствовать систему авиационных грузоперевозок (карго)», - продолжил Глава государства.

Также развивается обрабатывающая промышленность, рост которой с начала года составил 7,5%. Доля малого и среднего бизнеса в экономике достигла 40%. Предприниматели обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения страны.

Динамичный прирост наблюдается в строительной отрасли. В прошлом году было построено около 19 млн квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за годы Независимости, тысячи семей обрели жилье.

Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. И в текущем году закрома страны обеспечены продовольствием, собрано более 20 млн тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет страны как торгового партнера.

#Казахстан #Токаев #хаб #логистика

