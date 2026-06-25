Токаев: Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии

Президент

Глава государства принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Таиланда Сихасаком Пуангкеткео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Приветствуя гостя, Президент отметил, что его визит имеет особое значение с точки зрения придания серьезного импульса развитию отношений между двумя странами.

– Ваша страна является одной из ведущих экономик Юго-Восточной Азии, важным представителем Глобального Юга и авторитетным членом международного сообщества. Казахстан заинтересован в углублении взаимного сотрудничества. В следующем году мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические связи динамично развиваются. Этому в значительной мере способствуют взаимный безвизовый режим, рекордные показатели туристического обмена и расширение деловых контактов.

– Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии, на долю которого приходится более 70 % общего объема товарооборота с регионом. Тем не менее считаем, что у нас есть огромный нереализованный потенциал. В настоящее время на казахстанском рынке зарегистрировано 55 тайских компаний. Насколько мне известно, вас сопровождает представительная бизнес-делегация. Казахстан приветствует укрепление деловых связей и предлагает компаниям из Таиланда изучить инвестиционные возможности нашей страны, – отметил Президент.

Сихасак Пуангкеткео поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство, отметив, что Правительство Таиланда привержено дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Казахстаном.

– Мы испытываем искреннее восхищение экономическими достижениями Вашей страны. Сегодня Казахстан как средняя держава играет все более значимую роль на мировой арене и является ключевым партнером Таиланда в Центральной Азии. Наша страна готова служить связующим звеном в развитии сотрудничества со странами АСЕАН. В этом контексте мы предлагаем выстраивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Таиланд заинтересован в реализации совместных проектов в таких перспективных сферах, как туризм, в том числе медицинский, строительство гостиниц, развитие цепочек поставок критически важных минералов и обеспечение продовольственной безопасности, – подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Кроме того, он сообщил, что Таиланд поддержал ряд международных инициатив Казахстана, в том числе по открытию Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в Алматы и созданию Международной водной организации в структуре ООН.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за продуктивное сотрудничество в рамках международных структур, отметив значимый вклад Таиланда в развитие деятельности СВМДА. В завершение Глава государства передал приглашение Премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу посетить Казахстан с официальным визитом. 

#президент #Акорда #Таиланд

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