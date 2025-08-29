Он отметил их вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка
Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка ряд граждан отмечен государственными наградами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства наградил:
орденом «Отан»
Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ветерана-правоведа, город Алматы;
орденом «Барыс» І степени
Даулбаева Асхата Кайзуллаевича – ветерана-правоведа, город Астана
Рогова Игоря Ивановича – ветерана-правоведа, город Астана;
орденом «Барыс» ІІІ степени
Азимову Эльвиру Абилхасимовну – председателя Конституционного Суда
Баишева Жолымбета Нурахметовича – профессора учреждения «Университет «Туран», город Алматы
Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощника Президента
Малиновского Виктора Александровича – директора центра конституционной экономики НАО «Университет Нархоз», город Алматы
Мергалиева Асламбека Амангельдиновича – председателя Верховного Суда
Петрова Константина Викторовича – экс-заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;
орденом «Парасат»
Алауханова Есбергена Оразұлы – правоведа, город Астана
Баймолдиау Зауреш Хамитовну – руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО «Университет Нархоз»
Балтабаева Куаныша Жетписовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана
Кима Георгия Владимировича – профессора РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
Қоғамов Марат Шекішұлы – профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана
Шапак Унзилу – депутата Мажилиса Парламента;
орденом «Құрмет»
Абдрасулова Ермека Баяхметовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана
Аубакирову Индиру Ураловну – директора РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции
Ахпанова Арстана Нокешевича – профессора ТОО «Международный университет «Астана»
Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича – судью Верховного Суда
Идрышеву Сару Кимадиевну – профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана
Нурмуханова Бакыта Маратовича – заместителя Председателя Конституционного Суда
Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича – Министра юстиции
Тукиева Аслана Султановича – председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Жанузакову Лейлу Тельмановну – профессора учреждения «Университет «Туран», город Алматы
Канатова Алмаса Канатовича – исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП «Институт парламентаризма»
Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – музыканта РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева» Комитета культуры Министерства культуры и информации
Матаеву Майгуль Хафизовну – проректора УО «Alikhan Bokeikhan University», город Семей
Скрябина Сергея Васильевича – главного научного сотрудника РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции.