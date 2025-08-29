Он отметил их вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка ряд граждан отмечен государственными наградами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства наградил:

орденом «Отан»

Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ветерана-правоведа, город Алматы;

орденом «Барыс» І степени

Даулбаева Асхата Кайзуллаевича – ветерана-правоведа, город Астана

Рогова Игоря Ивановича – ветерана-правоведа, город Астана;

орденом «Барыс» ІІІ степени

Азимову Эльвиру Абилхасимовну – председателя Конституционного Суда

Баишева Жолымбета Нурахметовича – профессора учреждения «Университет «Туран», город Алматы

Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощника Президента

Малиновского Виктора Александровича – директора центра конституционной экономики НАО «Университет Нархоз», город Алматы

Мергалиева Асламбека Амангельдиновича – председателя Верховного Суда

Петрова Константина Викторовича – экс-заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;

орденом «Парасат»

Алауханова Есбергена Оразұлы – правоведа, город Астана

Баймолдиау Зауреш Хамитовну – руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО «Университет Нархоз»

Балтабаева Куаныша Жетписовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана

Кима Георгия Владимировича – профессора РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»

Қоғамов Марат Шекішұлы – профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана

Шапак Унзилу – депутата Мажилиса Парламента;

орденом «Құрмет»

Абдрасулова Ермека Баяхметовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева», город Астана

Аубакирову Индиру Ураловну – директора РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции

Ахпанова Арстана Нокешевича – профессора ТОО «Международный университет «Астана»

Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича – судью Верховного Суда

Идрышеву Сару Кимадиевну – профессора АО «Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева», город Астана

Нурмуханова Бакыта Маратовича – заместителя Председателя Конституционного Суда

Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича – Министра юстиции

Тукиева Аслана Султановича – председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Жанузакову Лейлу Тельмановну – профессора учреждения «Университет «Туран», город Алматы

Канатова Алмаса Канатовича – исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП «Институт парламентаризма»

Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – музыканта РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева» Комитета культуры Министерства культуры и информации

Матаеву Майгуль Хафизовну – проректора УО «Alikhan Bokeikhan University», город Семей

Скрябина Сергея Васильевича – главного научного сотрудника РГП «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции.