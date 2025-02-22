Токаев направил телеграммы поздравления по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Салмана с Днем основания государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана в телеграммах отметил, что сегодня Саудовская Аравия признана в мировом сообществе как стабильное и авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой. Он также подчеркнул, что Королевство является одним из надежных и важных партнеров нашей страны в исламском и арабском мире.

Глава государства выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество на основе содержательного политического диалога придаст серьезный импульс расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю и Наследному принцу успехов в их ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.