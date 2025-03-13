Токаев обсудил с главой зарубежной компании создание суперкомпьютерного кластера

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В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах высокопроизводительных вычислений, цифровой трансформации и внедрения передовых технологий в Казахстане.



Президент отметил важность развития цифровой инфраструктуры и подчеркнул стратегическое значение создания суперкомпьютерного кластера в стране.



Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе реализации данного проекта.



Отдельное внимание было уделено локализации технологий и привлечению казахстанских компаний к участию в совместных проектах. Руководитель PresightAI высоко оценил уровень компетенций отечественных IT-компаний и подтвердил намерение выстраивать с ними долгосрочное партнерство.



На встрече также обсуждались перспективы проекта Smart city в партнерстве с акиматом Астаны. Глава государства выразил поддержку внедрению AI-решений для управления городской инфраструктурой. В частности, было отмечено создание ситуационного центра на базе Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, который обеспечит повышение эффективности работы городских служб.



Президент указал на важность продолжения сотрудничества в рамках ключевых инициатив, направленных на цифровую трансформацию и технологическое развитие Казахстана.