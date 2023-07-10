Токаев отметил важность популяризации тогызкумалак в Казахстане и за рубежом

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова. В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции и перспективы развития сферы государственной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства отметил, что Астанинский хаб оказывает значимую экспертную поддержку в вопросах развития системы государственного управления.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации административной реформы путем дебюрократизации государственного аппарата, децентрализации полномочий и активного внедрения проектного подхода в деятельность госорганов.

Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшей консолидации общества, в частности, о важности формирования таких ценностей, как соблюдение закона и порядка, профессионализм и возвышение роли человека труда.

Алихан Байменов проинформировал президента о деятельности Всемирной федерации тогызкумалак. Глава государства отметил важность дальнейшей популяризации национальной игры в стране и за рубежом.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимость организации на высоком уровне Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Казахстане в следующем году.