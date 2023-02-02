Токаев поручил организовать V Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне

В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главу государства проинформировали об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период.

Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду Ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука.

Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.

В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг.

Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.