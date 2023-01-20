Токаев поручил выявить заказчиков серии преступлений против журналистов
Президент , Поручения
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Глава государства дал поручения касательно расследования преступлений против журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая.
«Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.
Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства», – сообщил Руслан Желдибай.