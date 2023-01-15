В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки

Имя заказчика еще неизвестно.

Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки в Алматы, передает Кazpravda.kz.

Задержаны поджигатели машины журналистки Динары Егеубаевой.

"Сотрудники оперативного подразделения задержали пятерых несовершеннолетних 2005, 2006 и 2007 годов рождения по подозрению в совершении ряда преступлений", – сообщили в ПС ДП Алматы.

Согласно показаниям задержанных, заказ они получили от неизвестного человека через интернет. Таким же способом с ними расплатились за "работу".

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Напомним, полиция расследует дело о поджоге автомашины журналистки инары Егеубаевой. Фото сгоревшего авто она опубликовала в соцсети.