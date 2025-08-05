Президент Касым-Жомарт Токаев и главы делегаций, участвующих в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, посетили выставочные павильоны стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Внимание гостей привлекла экспозиция Казахстана, оформленная в духе национальных традиций. Здесь были установлены казахские юрты, в которых царила атмосфера уюта и гостеприимства.

Посетителям представили театрализованную постановку, включающую торжественную встречу гостей и национальные обряды.

Свои павильоны также подготовили Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, продемонстрировав богатое культурное наследие и гостеприимный дух народов региона.