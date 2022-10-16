Фото: akorda.kz
Президент , Сельское хозяйство

Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая

Глава государства поздравил фермеров с итогами уборки урожая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

16 октября в Казахстане празднуется День хлеба. Праздничная дата учреждена в 2019 году постановлением Правительства и призвана укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба: хлеборобов, мукомолов и пекарей.

В этом году к празднику страна подошла с высокими показателями, констатировали в МСХ.

«Урожай хлеба превысил ранее установленный прогнозный уровень. К примеру, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе, на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе», – поделились цифрами в ведомстве.

Всё это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции, обозначили в Минсельхозе. 

По случаю завершения массовой уборки урожая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями здоровья и процветания отечественным аграриям.

«Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров, агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития. Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей – наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям», – говорится в письме.

Уважаемые сельхозтоваропроизводители, Ваш труд на благо нашей страны и обеспечения продовольственной безопасности неоценим. Выражаем благодарность за плодотворную работу. С праздником, с Днем хлеба!

 

Популярное

Все
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
В обществе созрел запрос на обновление
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное за…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Президент
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итога…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]