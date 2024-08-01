Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады

«Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убежден, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!» – говорится в телеграмме.