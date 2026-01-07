Пресс-служба Акорды опубликовала поздравление Главы государства с Рождеством Христовым, сообщает Kazpravda.kz
Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии.
Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей.
Принципы единства, солидарности, взаимопомощи – это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса.
От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов!
Пусть в каждом доме царит благополучие!